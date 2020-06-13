Amerikan Markalarından Peş Peşe Irkçılık Karşıtı Adım ABD’de kahve mağazasından market zincirine çeşitli markalar ülke genelindeki ırkçılık tartışması konusunda duruşlarını belli ediyor. Çalışanlarının, “Siyahların Hayatı Önemlidir” sloganlı tişört giymelerini yasakladığı iddia edilen kahve zinciri Starbucks, personeli için aynı sloganın yazılı olduğu kurumsal tişört üretimi için hazırlıklara başladı.

Tasarlanan tişörtlerin üzerinde “Siyahların Hayatı Önemlidir”, “Sesini Yükselt” ve “Değişim Zamanı” gibi sloganlar ve yukarı kaldırılmış siyah bir yumruk simgesi gibi bazı protesto sembolleri bulunuyor. Tişörtün üzerinde “Bu gelip geçici bir an değil, bu bir hareket” yazısı yer alıyor.

Starbucks’ın şirket içi yazışmada, kutuplaşmayı körüklemek için kullanılabileceği gerekçesiyle çalışanların, üzerinde “Siyahların Hayatı Önemlidir” yazan tişörtler ya da kişisel şeyler giyemeyecekleri bilgisini paylaştığı iddia edilmiş, sosyal medyada şirkete yönelik tepki mesajları paylaşılmıştı.

Starbucks söz konusu yazışmaya ilişkin sorulara yanıt vermedi ancak ABD ve Kanada’daki personele dağıtılmak üzere 250 bin adet tişörtün üretilmesi için siyah çalışanların iletişim grupları olan Starbucks Black Partner Network ve Black Starbucks ile ortak bir proje başlattığını açıkladı. Açıklamada kurumsal tişörtler hazır olana kadar çalışanların kendi sloganlı tişörtlerini giyebilecekleri belirtildi.