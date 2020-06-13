Amerikan Markalarından Peş Peşe Irkçılık Karşıtı Adım ABD’de kahve mağazasından market zincirine çeşitli markalar ülke genelindeki ırkçılık tartışması konusunda duruşlarını belli ediyor. Çalışanlarının, “Siyahların Hayatı Önemlidir” sloganlı tişört giymelerini yasakladığı iddia edilen kahve zinciri Starbucks, personeli için aynı sloganın yazılı olduğu kurumsal tişört üretimi için hazırlıklara başladı.
Tasarlanan tişörtlerin üzerinde “Siyahların Hayatı Önemlidir”, “Sesini Yükselt” ve “Değişim Zamanı” gibi sloganlar ve yukarı kaldırılmış siyah bir yumruk simgesi gibi bazı protesto sembolleri bulunuyor. Tişörtün üzerinde “Bu gelip geçici bir an değil, bu bir hareket” yazısı yer alıyor.
Starbucks’ın şirket içi yazışmada, kutuplaşmayı körüklemek için kullanılabileceği gerekçesiyle çalışanların, üzerinde “Siyahların Hayatı Önemlidir” yazan tişörtler ya da kişisel şeyler giyemeyecekleri bilgisini paylaştığı iddia edilmiş, sosyal medyada şirkete yönelik tepki mesajları paylaşılmıştı.
Starbucks söz konusu yazışmaya ilişkin sorulara yanıt vermedi ancak ABD ve Kanada’daki personele dağıtılmak üzere 250 bin adet tişörtün üretilmesi için siyah çalışanların iletişim grupları olan Starbucks Black Partner Network ve Black Starbucks ile ortak bir proje başlattığını açıkladı. Açıklamada kurumsal tişörtler hazır olana kadar çalışanların kendi sloganlı tişörtlerini giyebilecekleri belirtildi.
Starbucks Vakfı da geçtiğimiz hafta ırk eşitliği ve sosyal adaleti teşvik eden kurumlara 1 milyon dolar bağış vaadinde bulunmuştu. Bu kurumların da şirket çalışanları tarafından aday gösterileceği belirtildi.
Starbucks daha önce de ırksal meseleler ile ilgili sorunlar yaşamıştı. 2018 yılında Philadelphia’daki bir mağazanın müdürü, iki siyah Amerikalı’nın içeride herhangi bir sipariş vermeden oturması gerekçesiyle polis çağırmış, iki kişi gözaltına alınmıştı. Şirket bu olayın ardından çalışanlarına “tarafsızlık eğitimi” verilmesi amacıyla iki hafta boyunca bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.
Beyaz olmayanlar için üretilen kozmetik ürünleri kilitli ambalajlarda tutuluyordu
ABD’deki süpermarket zincirlerinden Walmart ise, beyaz olmayan tüketiciler için üretilen kozmetik ürünlerini kilitli ambalajlarda muhafaza etme uygulamasına son vereceğini açıkladı. Walmart müşterilerinden biri uygulamayı “ayrımcı” olduğu gerekçesiyle şikayet etmişti.
Eczane zincirleri CVS ve Walgreens de benzer şekilde bu uygulamaya artık son vereceğini açıkladı. Sağlam bir ayrımcılık karşıtı politikasına sahip olduğunu belirten CVS’ten Cuma günü yapılan açıklamada, şirketin son 1 yıl içinde saç ve kozmetik ürünlerindeki ürün seçeneğini yüzde 35 oranında genişlettiği, beyaz olmayan kesime hitap eden yeni markaları da bünyelerine ekledikleri vurgulandı.
2018’de siyah bir müşteri tarafından aynı nedenle dava edilen Walgreens de bu uygulamaya son verdiklerini ve farklı kültürler için olan saç bakımı ve güzellik ürünlerini artık kilit altında tutmayacaklarını kaydetti.
Yara bandı firmasından “Sizi görüyor ve sesinizi duyuyoruz” mesajı
ABD’deki yara bandı üreticilerinden Band Aid de şirketin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, siyahlara “Sesinizi duyuyor ve sizi görüyoruz” sözleriyle seslenerek, farklı cilt tonlarında yara bandı üretimine başlayacakları bilgisini paylaştı.
Açıklamada, “Irkçılık, şiddet ve adaletsizlikle mücadelede Siyah meslektaşlarımız, ortaklarımız ve toplumun yanındayız. Toplumun her kesimine hitap etme ve sizleri daha iyi temsil eden “yara sarma” çözümleri üretme konusunda kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.