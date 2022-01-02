Amerikan Medyası 2020’yi Aradı

Veriler Amerika’da görsel ve yazılı basının 2020’yi aradığını ortaya koyuyor. Buna göre özellikle haber kanalları 2020’ye kıyasla önemli oranda izleyici kaybetti. Ülkenin önde gelen gazeteleri de 2021’de aynı kaderi paylaştı.

Amerika’da görsel ve yazılı basın için 2021 pek de iyi geçmedi.

Haber kanalları ve televizyonların haber bültenleri 2020’nin izlenme oranlarının oldukça gerisinde kaldı.

Sadece görsel haberler değil, gazeteler de geçen yılın takip oranlarının gerisindeydi 2021’de. 2020’de Amerikalılar’ın en önemli akşam eğlencesi haber kanallarıydı. Ama 2021’de durum büyük oranda değişti.

Ülkenin en önemli haber kanallarından biri olan CNN’in televizyonların en çok izlendiği prime time olarak nitelenen saat diliminde izlenme oranı yüzde 38 düştü.

Bir başka haber kanalı MSNBC’de bu oran yüzde 25 oldu.

Eski Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalındaki düşüş de yüzde 34.

Haber kanallarındaki kadar olmasa da eğlence kanallarındaki haber bültenlerinde de izlenme oranlarında yüzde 12’yle 14 arasında değişen düşüşler dikkat çekti.

Trump döneminde dijital sayfalarına aboneliklerde adeta patlama yaşayan New York Times ve Washington Post gibi ülkenin önde gelen gazeteleri de 2021’de önemli oranda okuyucu kaybetti.

Washington Post’un internet sitesinin ziyaretçi sayısı bu yıl Kasım ayında yüzde 44 azaldı.

New York Times’ın aynı dönemde okuyucu kaybı yüzde 34 oldu.

2020’de başkanlık seçimleri, salgın ve ırkçılıkla ilgili haberler genelde manşetteydi ama bu düşüşte manşetlerin değişmesi mi etkili oldu?

Maryland Üniversitesi’nde gazetecilik bölümü profesörü Tom Rosenstiel’e göre bunun nedeni söz konusu kanalların 2020’de Trump döneminde prime time kuşağında tamamen siyasi savaşa odaklanan bir model inşa etmeleri. Rosentiel kanalların 2021’de bunun yerine farklı bir model geliştiremediğini söylüyor. “Bir nevi yarattığınız izleyici topluluğunun esiri oluyorsunuz” diyor Rosentiel.

Brown Üniversitesi’nden Tobe Berkovitz daha da açık konuşuyor. Siyasi iletişim profesörü olan Berkovitz, Trump’ı haber kanalları ve gazetelerin önüne altın yumurta koyan kaz olarak niteliyor ve sıkıcı olarak değerlendirdiği Başkan Joe Biden’ın aynı ilgiyi çekemediğini kaydediyor.

Yayın organları bu kısırdöngüden kurtulmanın yollarını aramıyor değil.

CNN 2022’de CNN Plus adlı yeni bir platformda sadece üye olanların izleyebileceği bir kanal açmaya hazırlanıyor.

New York Times’ın dijital sayfasının belki 2021’de okuyucusu azaldı ama abone sayısı 8 milyonu geçti. Bunda gazetenin yayın politikasını çeşitlendirmenin etkili olduğu belirtiliyor.

Bu açıdan bakıldığında habercilikte 2021’i Trump yıllarının öfkeli döneminden geçiş yılı olarak niteleyenler de var.

Northwestern Üniversitesi’nden Timothy Franklin, 2021’de medyanın baskıdan dijital modele geçişinin şekillenmeye başladığını söylüyor.

Şimdi sırada içeriklerin de biraz daha çeşitlendirilmesi var gibi görünüyor.

