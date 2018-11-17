Amerikan medyası: CIA Kaşıkçı cinayetinden Veliahtı sorumlu tutuyor

ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre CIA, 15 Suudi ajanın bu emri yerine yetirmek üzere devlete ait uçakla İstanbul'a gittiğini ve Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürdüğünü belirledi.

Haberde CIA'in Veliaht Prens bin Selman'ın kardeşi olan Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman ile Cemal Kaşıkçı arasında yapılan telefon görüşmesi başta olmak üzere birden çok istihbarat bilgisini değerlendirdiğini ifade edildi. Telefon görüşmesinde Büyükelçinin Kaşıkçı'yı ihtiyacı olan evrakları almak üzere İsanbul Başkonsolosluğuna yönlendirdiği iddia edildi.

Büyükelçi bin Selman iddiayı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı. Büyükelçi açıklamasında, "Washington Post'a söylediğimiz gibi, Sayın Kaşıkçı ile son temas 26 Ekim 2017'de telefon mesajı ile olmuştur. Kendisiyle hiçbir zaman telefonda görüşmedim ve elbette herhangi bir nedenden dolayı Türkiye'ye gitmesini tavsiye etmedim. Amerikan hükümetini bu iddiayla ilgili ellerindeki belgeleri kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum" diye yazdı. Haberle ilgili CIA'den bir yorum yapılmadı.