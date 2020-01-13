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  4. Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor

Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu bünyesinde sahada görev yapacak robot savaşçıların üretimini gerçekleştirecek firmalar belli oldu.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ordusuna katmak üzere yeni nesil robot savaşçıların üretimi için harekete geçti.

Amerikan ordusuna robot savaşçılar katılıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu bünyesinde sahada görev yapacak robot savaşçıların üretimini gerçekleştirecek firmalar belli oldu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ordusuna katmak üzere yeni nesil robot savaşçıların üretimi için harekete geçti. Saha görev alacak hafif ve orta ölçekli robot savaşçıların prototip üretiminin Textron ile QinetiQ North şirketlerinin üstleneceği açıklandı. Prototiplerin insansız araçların savaş alanlarında kullanımı konusunda orduya entegre edilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi. Dört hafif ve dört orta ölçekli üretilecek olan robotik savaşçılar, 2021’in sonlarına doğru test çalışmalarına başlayacak.

Askerlere yönelik risk azalacak
General Ross Coffman yaptığı açıklamada, "Robotlar karada savaş operasyonlarını yürütme tarzımızda devrim yapma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı. Coffman, robotik savaşçıların kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer silahlar konusunda keşif yapma ve düşman tarafındaki pozisyonlar hakkında bilgi verme konusunda kullanılacağını ve daha fazla zaman kazandıracağını belirterek askerlere yönelik riskin azalacağını dile getirdi.

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