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Amerikan Otomotiv Sektörü 2 Ay Sonra Faaliyete Başlıyor

18.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle faaliyetlerini büyük ölçüde azaltan otomotiv sektörü yavaş yavaş hayata geri dönüyor. Sektör, ABD’de yaklaşık 1 milyon kişiyi istihdam ediyor

Amerikan Otomotiv Sektörü 2 Ay Sonra Faaliyete Başlıyor

ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle faaliyetlerini büyük ölçüde azaltan otomotiv sektörü yavaş yavaş hayata geri dönüyor. Sektör, ABD’de yaklaşık 1 milyon kişiyi istihdam ediyor.

General Motors, Ford ve Fiat Chrysler, ABD’de ekonomik faaliyetlerin yüzde 6’sını oluşturan otomotiv sektörünün yeniden açılmaya hazırlanan firmalarından bazıları.

Otomobil üreticileri ve tedarikçilerinin birçoğu, fabrikalarını geçen haftadan itibaren açmaya başladı. Faaliyetlerin yeniden başlaması, Corona virüsü salgını nedeniyle iki aydır kapalı olan sektörün içine düştüğü nakit sorununun çözümü için kritik. Fabrikaların ilk aşamada üretimine odaklanacağı ürünler arasında Chevrolet Suburban SUV, Ford F-150 kamyonet ve Jeep Wrangler SUV gibi kar payı yüksek araçlar var.

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası’na bağlı yerel sendikalardan Local 862, Ford’un Kentucky eyaletinde yeniden faaliyete geçireceği iki fabrikasında saatli ücretle çalışan 14 bin işçiyi temsil ediyor. Yerel sendikanın başkanı Todd Dunn, ‘‘Bu hepimizi ilgilendiriyor. Kamyonet üretmezsek Ford şirketi batar’’ diye konuştu.

Dunn’a göre Kentucky Kamyonet Fabrikası iki vardiya halinde çalışmaya başlayacak. Yakınındaki Louisville Montaj Fabrikası ise yalnızca tek vardiya başlatacak.

Ford sözcülerinden biri, krizden önce üç vardiya olarak çalışan fabrikaların iki vardiya ile çalışmaya başlayacağını, iki vardiya ile çalışanlarınsa tek vardiya ile başlayacağını belirtti. GM firması ise Pazartesi günü Michigan eyaletinin Flint kentiyle Indiana eyaletinin Fort Wayne kentinde 1.600’er işçinin çalıştığı iki fabrikasında tek vardiya halinde faaliyetlerini başlatacak.

Öte yandan Başkan Donald Trump, Perşembe günü Michigan eyaletinde Ford şirketine ait bir otomobil fabrikasını ziyaret edecek. Beyaz Saray’a göre bu fabrika, bir süredir, Corona virüsü salgınıyla mücadelede hastanelerin en çok ihtiyaç duyduğu ekipmanlar arasında olan solunum cihazı ve kişisel koruyucu malzeme imal ediyor.

Otomotiv endüstrisinin yeniden faaliyete geçmesi, diğer sektörlerde çalışan çok sayıda işçinin işbaşı yapmasının enfeksiyon vakalarında hızlı artışa neden olup olmayacağını görmek açısından bir deney niteliği taşıyor.

Otomotiv şirketleri fabrikalarını yeniden açarken bir dizi güvenlik önlemi de alacak. Buna göre fabrikalarda işçilerin ateşini ölçecek cihazlar, yüz maskesi ve kalkan gibi koruyucu malzemeler kullanılacak. Fabrikalarda derin temizlik yapılması, hijyen kuralları ile sosyal mesafe kurallarının uygulanması da alınan önlemler arasında.

Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası’na göre Pazartesi günü işbaşı yapacak işçi sayısını önceden tahmin etmek zor. Okullar kapalı olduğu için bu fabrikalarda çalışan işçilerin çocukları evde olacak. Ayrıca başka sağlık sorunu olanlar da büyük risk altında. Bu nedenle Ford, işbaşı yapamayan işçilerin yerine geçici işçiler getirmeye hazırlanıyor.

Otomobil sektörünü ilgilendiren bir diğer konu da tedarikçilerin mali durumu. Tedarikçilerin çoğunun ödemesinin siparişlerin tesliminden yaklaşık 45 gün sonra yapılması, tedarikçilerin hayatta kalmasını zorlaştırabilir.

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