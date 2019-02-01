Amerikan Piyasaları Gergin Şubat Ayına Girdi

Amerikan piyasaları 2019’un ilk ayını geride bırakıp, kısa ve yoğun geçecek bir Şubat ayına girdi. Piyasalar Aralık ayında meydana gelen sert düşüşlerin ertesinde toparlanmaya başladı. Yatırımcılar bu hafta boyunca bir yandan yavaş yavaş açıklanan çeyrek raporlarının etkisinde, bir yandan da açıklanması beklenen önemli ekonomik verileri bekledi.

Ancak bu önemli veriler beklentiler doğrultusunda geç veya hiç açıklanmadı, bunun sebebi de hükümetin kapalı olması olarak gösterildi.

Geçtiğimiz beş haftaya damgasını vuran hükümetin neredeyse Ocak ayının tamamında kapalı olması, sadece Amerikan ekonomisine 11 milyar dolarlık bir hasar vermekle sınırlı kalmadı, birçok önemli rapor da hazırlanamadı.

Bu hafta yapılan önemli açıklamalar arasında en önemlisi Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in çarşamba günü yaptığı faiz oranı açıklamalarıydı. Powell’in faiz oranlarını şimdilik yükseltmeyeceği sinyali vermesiyle birlikte piyasalar olumlu yönde hareketlendi. Fed başkanı faiz oranını sabit tutma gerekçesi olarak ekonomik zayıflamayı gösterdi. Merkez Bankası, Aralık ayında faizleri 25 baz puan yükselterek 2018'i 2,25 ila 2,50 aralığında kapatmış ve 2019'da faizlerin iki kez daha yükseltilmesi olasılığına dikkat çekmişti. Powell, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağı hakkındaysa açıklama yapmadı ve durumu o zamanki veriler ışığında değerlendirerek karara varacaklarını kaydetti.