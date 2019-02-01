Amerikan Piyasaları Gergin Şubat Ayına Girdi

Amerikan piyasaları 2019’un ilk ayını geride bırakıp, kısa ve yoğun geçecek bir Şubat ayına girdi. Piyasalar Aralık ayında meydana gelen sert düşüşlerin ertesinde toparlanmaya başladı. Yatırımcılar bu hafta boyunca bir yandan yavaş yavaş açıklanan çeyrek raporlarının etkisinde, bir yandan da açıklanması beklenen önemli ekonomik verileri bekledi.
Ancak bu önemli veriler beklentiler doğrultusunda geç veya hiç açıklanmadı, bunun sebebi de hükümetin kapalı olması olarak gösterildi.
Geçtiğimiz beş haftaya damgasını vuran hükümetin neredeyse Ocak ayının tamamında kapalı olması, sadece Amerikan ekonomisine 11 milyar dolarlık bir hasar vermekle sınırlı kalmadı, birçok önemli rapor da hazırlanamadı.
Bu hafta yapılan önemli açıklamalar arasında en önemlisi Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’in çarşamba günü yaptığı faiz oranı açıklamalarıydı. Powell’in faiz oranlarını şimdilik yükseltmeyeceği sinyali vermesiyle birlikte piyasalar olumlu yönde hareketlendi. Fed başkanı faiz oranını sabit tutma gerekçesi olarak ekonomik zayıflamayı gösterdi. Merkez Bankası, Aralık ayında faizleri 25 baz puan yükselterek 2018'i 2,25 ila 2,50 aralığında kapatmış ve 2019'da faizlerin iki kez daha yükseltilmesi olasılığına dikkat çekmişti. Powell, Fed'in bir sonraki adımının ne olacağı hakkındaysa açıklama yapmadı ve durumu o zamanki veriler ışığında değerlendirerek karara varacaklarını kaydetti.
Powell ayrıca Avrupa ve Asya ülkelerindeki ekonomik büyüme oranlarında kaydedilen zayıflamanın Amerikan ekonomisini aniden yavaşlatabileceği riskine dikkat çekti. Powell, Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının, Brexit'in ve Amerikan hükümetinin bir aydan uzun süre kısmen kapalı kalmasının etkilerini dikkatle izlediklerini söyledi ve risk faktörlerinin bir süre daha etkinliğini koruyacağını vurguladı.
Yine aynı gün açıklanması beklenen ABD 4. çeyrek gayri safi yurtiçi hasılası ise hükümetin kapalı olmasına bağlı olarak açıklanmadı. Ekonomik Analiz Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre hükümetin kapalı olduğu sürede yapılamayan çalışmalar yüzünden bu önemli ekonomik veri, tüm incelemeler yapılmadan açıklanmayacak. Büro elinden geldiğince hızlı bir şekilde çalışmaları yaparak önümüzdeki hafta bu rakamın açıklanmasını sağlamaya çalışacağını bildirdi. Ekonomi uzmanlarına göre 2018’in son çeyreğinde Amerika’nın gayri safi yurtiçi hasılası %2,6 yükseldi. Bu da bir önceki çeyrekte %3,4 olan yükselişin neredeyse %1 oranında altında.
Bu sabah istihdam raporu da açıklandı. Birçok uzman Amerikan tarihinin en uzun hükümet kapanışının bu rapora etkilerinin olup olmayacağını tartışa dursun, istihdam raporu ekonomistlerin 165 bin istihdam tahminini geride bıraktı. Ocak ayında Amerikan ekonomisi 304 bin yeni istihdam yaratırken, işsizlik oranı %4 e yükseldi, maaşlar %3,2 oranında arttı. Henüz kapalı olan hükümetin bu rapora olan etkileriyle ilgili net açıklamalar gelmedi. Birçok federal çalışan, bu sürede maaş alamadığı için geçici işler yaptı; Uber şoförlüğünden garsonluğa kadar değişik sektörlerde geçtiğimiz ay yeni geçici işlere başlamak zorunda kalanlar oldu. Şimdilik uzmanlar bu kişilerin istihdama raporuna etkilerini açıklamadı ama önümüzdeki günlerde bu konunun daha ayrıntılı ele alınması bekleniyor.
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