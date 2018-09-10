Amerikan Piyasaları Haftaya Tedirgin Başladı

Başkan Trump’ın Çin ve Amerika arasındaki ticari savaşı büyütme ihtimali piyasaları endişelendirmeye devam ediyor. Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirilmesi konusunda geri adım atmayacağı gibi, bu rakamı 500 milyar dolara çıkarabileceğini söyleyerek dünya piyasalarını ciddi şekilde tedirgin etti.

Başkan Trump’ın tehditlerini karşılıksız bırakmayan Çin de gümrük vergisi artışına devam edilmesi halinde misillemede bulunacağını açıkladı. Başkan Trump'ın Cumartesi günü Amerika’nın yurtdışındaki en büyük operasyonları olan Ford ve Apple’ı Çin’deki fabrikaları yüzünden tehdit etmesi piyasaların dalgalanmasına yeterli sebep olacaktı ki, Çin hükümeti Amerika karşısındaki ticaret fazlasının Ağustos ayında yüzde 10 genişleyerek 31 milyar dolara çıktığını açıklayarak gerginliği yeni bir boyuta taşıdı.

Çin Gümrük İdaresi 2018 yılının ilk sekiz ayıyla ilgili dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'in dış ticareti Ocak-Ağustos döneminde yüzde 9,1 artarken Çin'in ihracatı yüzde 5,4 , ithalatıysa yüzde 13,7 yükselerek 1 trilyon 335 milyar dolara çıktı.