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Amerikan Piyasaları Haftaya Tedirgin Başladı

10.09.2018 21:48 | Son Güncelleme

Amerika ve dünya piyasaları Başkan Trump’un ticari savaşı büyüteceği işareti veren göstergeler yüzünden tedirgin. Başkan Trump’ın Cuma günü yaptığı açıklamaların ardından gerek Amerika gerekse Asya piyasaları oldukça gergin bir haftaya başlıyor

Amerikan Piyasaları Haftaya Tedirgin Başladı

Başkan Trump’ın Çin ve Amerika arasındaki ticari savaşı büyütme ihtimali piyasaları endişelendirmeye devam ediyor. Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirilmesi konusunda geri adım atmayacağı gibi, bu rakamı 500 milyar dolara çıkarabileceğini söyleyerek dünya piyasalarını ciddi şekilde tedirgin etti.

Başkan Trump’ın tehditlerini karşılıksız bırakmayan Çin de gümrük vergisi artışına devam edilmesi halinde misillemede bulunacağını açıkladı. Başkan Trump'ın Cumartesi günü Amerika’nın yurtdışındaki en büyük operasyonları olan Ford ve Apple’ı Çin’deki fabrikaları yüzünden tehdit etmesi piyasaların dalgalanmasına yeterli sebep olacaktı ki, Çin hükümeti Amerika karşısındaki ticaret fazlasının Ağustos ayında yüzde 10 genişleyerek 31 milyar dolara çıktığını açıklayarak gerginliği yeni bir boyuta taşıdı.

Çin Gümrük İdaresi 2018 yılının ilk sekiz ayıyla ilgili dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'in dış ticareti Ocak-Ağustos döneminde yüzde 9,1 artarken Çin'in ihracatı yüzde 5,4 , ithalatıysa yüzde 13,7 yükselerek 1 trilyon 335 milyar dolara çıktı.

Çin'in ilk sekiz aydaki ticaret fazlası yüzde 31,3 daralarak 180 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Veriler, Çin'in Ağustos ayında ihracatının yüzde 7,9, ithalatının da yüzde 18,8 yükseldiğini de ortaya koydu. Çin'in ilk sekiz ayda Avrupa Birliği ülkeleriyle ticareti yüzde 6,2, Amerika'yla ticaretiyse yüzde 5,9 arttı.

Çin'in Amerika karşısındaki ticaret fazlası ilk sekiz ayda 192 milyar 640 milyon olarak kayıtlara geçti.

Amerika'nın Çin’le ticaretinde verdiği açık, Başkan Trump’ın en büyük kozu.

Başkan Trump’ın son tehditlerinin ardından konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Trump'ın yeni bir gümrük baskısı yapması halinde Pekin'in "meşru haklarını korumak için kesinlikle karşı tedbirler alacağını" söyledi.

Ticaret savaşının etkileri birkaç aydır Amerikan piyasalarına yansıyor. Özellikle Çin’den gelen yedek parça ve ithalata dayanan endüstriler ve şirketler bu durumdan endişeli.

Bazı Amerikan şirketleri operasyonlarını küçültme yoluna gitti ve işçi çıkarmaya başladı bile.

Uzmanlar Başkan Trump’ın Mart ayında başlattığı ticari savaşın Amerikan ekonomisini daha kötü etkileyeceğini ve uzun vadede Amerikan tüketicilerinin bu durumdan zarar göreceğini düşünüyor.

Özellikle Çin hükümetinin Başkan Trump’ın tehditlerine kayıtsız kalmaması ve misilleme yapması, durumun daha da büyüyerek ekonomiye darbe vurmasına sebep olabilir diye düşünenler giderek artıyor.

Piyasalara bakıldığında bu sabah itibarıyla Amerika’nın ‘bluechip’ adı verilen büyük şirketlerinin hisselerinin işlem gördüğü Dow Jones sanayi endeksi düşüşte, SP 500 ve Nasdaq'sa hafif bir toparlanma gösterdi.

Yatırımcılar riskli hisseleri elden çıkararak para piyasasında dolara yatırım yapmayı seçti ve bu, para biriminin değerinin yükselmesine sebep olurken petrol fiyatlarının da artmasına yol açtı.

Bu hafta önemli veriler beklenmiyor, ama Cuma günü tüketici fiyatları ve tüketici hissiyatı raporları gelecek, bakalım Amerikan tüketicisi ne durumda o zaman göreceğiz.

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