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Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 18:04 | Son Güncelleme

Salgın nedeniyle pazartesinden itibaren eğitime ara verildi, açık alanlarda toplantılar yasaklandı - Bağımsız Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 68'e çıktı

PAGO PAGO / Güney Pasifik'te yer alan ABD'ye bağlı özerk bölge Amerikan Samoası'nda, kızamık salgını ilan edilerek, pazartesinden itibaren eğitime ara verildi.

Amerikan Samoası Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Dr. Aifili John Tufa, televizyondan yaptığı açıklamada, Hawaii'ye gönderilen testlerin pozitif çıktığını belirterek, "Bölgede kızamık nedeniyle acil durum halindeyiz ve kızamık salgını yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Tufa, bölgede 9 kızamık vakası görüldüğü, bunların 5'inin virüsü bölge dışında kaptıklarını söyledi. Bu kişilerin virüsü diğer 4 kişiye bulaştırdığından şüphelendiklerine dikkati çeken Tufa, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin bölgeye pazartesi günü kızamık aşısı göndereceğini kaydetti.

Yetkililer, pazartesi gününden itibaren okullarda eğitime ara verildiğini, açık alanlarda toplantıların yasaklandığını açıkladı.

Amerikan Samoası'ndaki kızamık vakaları, komşu bağımsız Samoa'da kızamık aşılama kampanyalarına katılan gönüllü Hawaiili sağlık çalışanlarının bölge üzerinden yurtlarına dönmesinin ardından görüldü.

- Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 68'e yükseldi

Diğer yandan komşu Samoa hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ekim ayının ortalarında baş gösteren salgında, son 24 saatte 121 kızamık vakası görüldüğü belirtildi.

Yaklaşık 200 bin nüfuslu ülkede, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 581 kızamık vakası tespit edildiği aktarılan açıklamada, kızamıktan kaynaklanan ölümlerin 68'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, aşılama oranlarının yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Samoası kızamık salgını

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