HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amerikan savunma araçlarına talep arttı

Amerikan savunma araçlarına talep arttı

17.03.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD yapımı silahlara talebi yeniden arttırdı. Avrupalı hükümetler, Amerikan yönetimine ve savunma alanındaki yüklenici firmalara insansız hava araçları, füzeler ve füze savunma sistemlerini içeren bir silah alışveriş listesi sundu

Amerikan savunma araçlarına talep arttı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD yapımı silahlara talebi yeniden arttırdı. Avrupalı hükümetler, Amerikan yönetimine ve savunma alanındaki yüklenici firmalara insansız hava araçları, füzeler ve füze savunma sistemlerini içeren bir silah alışveriş listesi sundu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Lockheed Martin şirketiyle 35 adet F-35 savaş uçağı için anlaşma imzalamaya hazırlanan Almanya, balistik füzelere karşı savunma sistemleri hakkında da bilgi aldı.

Bu arada Polonyalı bir hükümet yetkilisi bu hafta yaptığı açıklamada, Varşova’nın acilen ABD'den, gelişmiş silahsızlı insansız hava aracı Reaper sistemleri satın almak istediğini söyledi.

Öte yandan, Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı başarıyla kullandığı silahlardan edinmek isteyen diğer Doğu Avrupa ülkelerinden de ABD’ye talepler geldiği ifade ediliyor. Talep edilen silahlar arasında uçaksavar Stinger füzeleri ve Javelin tanksavar sistemleri de var.

Bu talepler, Almanya, İsveç ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinin, giderek daha belirsiz bir güvenlik ortamına karşı savunma harcamalarını arttırma planlarını yansıtıyor.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Mara Karlin, geçen hafta "Avrupa'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden Rus saldırganlığı" ile ilgili katıldığı Kongre oturumundan sonra, Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını "iki katına çıkardıklarını" söylemişti.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynak, Amerikalı yüklenici firmaların yabancı hükümetlere silah satışı için ABD’den onay alması gerektiğinden, Pentagon'un Savunma Güvenliği İşbirliği Dairesi'nin Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili belirli talepleri gözden geçirmek için, Avrupa Kriz Yönetim Ekibi’yle haftalık toplantılar düzenlediğini söyledi.

Pentagon artan talebe yanıt vermek için, ABD hükümetinin savunma alanında yüklenici firmaların ürettiği silahların satış ve transfer onayını hızlandırmak üzere, yeniden bir ekip kurdu.

Üst düzey bir bakanlık yetkilisi, "Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ihtiyaçlarını desteklemek, ABD stoklarını hızla yenilemek ve müttefik ve ortaklarının tükenen stoklarını doldurmak için seçenekleri araştırıyor" dedi ve Pentagon'un tedarik zinciri kısıtlamalarını hafifletmek ve üretim takvimini hızlandırmak için yüklenici firmalarla çalıştığını kaydetti.

Raytheon Technologies ve Lockheed Martin şirketleri Javelin’leri ortaklaşa üretirken, Stinger füzelerini sadece Raytheon üretiyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat'tan bu yana her tür silah satışındaki artış potansiyeli, Lockheed firmasının hisselerini yüzde 8,3 ve Raytheon’un hisselerini yüzde 3,9 arttırdı.

Raytheon firmasının üst düzey yöneticisi Tom Laliberty, şirketin "tükenen Javelin ve Stinger stoklarını yenilemek için acil ihtiyacın" farkında olduğunu söyledi.

Dassault Aviation firmasının başkanı bu ayın başlarında, Dassault ve Airbus iştiraki Fransız-Alman FCAS savaş uçağı gibi ortak projelere verilen desteği zayıflatabileceğini söyleyerek, Almanya'nın F-35 sipariş etme kararını sert bir dille eleştirmişti.

Almanya, Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) gibi ABD yapımı füze savunma sistemlerini incelese de, bir kaynak bunun satın almada öncelikli olmadığını söyledi. Almanya muhalefetinden bir isim de Berlin'i korumak için İsrail’in geliştirdiği ve kısa menzilli roketlere karşı koyabilen Demir Kubbe hava savunma sisteminin satın alınmasını istedi.

Almanya Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. Almanya'nın bu yıl yeni bir ağır yük kaldırma kapasiteli helikopter alımına karar vermesi bekleniyordu. Ancak artan harcamalarla bu alışverişin tarihi ileriye alınabilir. Yaklaşık 4 milyar euroluk anlaşmanın rakipleri arasında Lockheed Martin'in CH-53K King Stallion'u ve Boeing'in H-47 Chinook'u yer alıyor.

Polonya Savunma Bakanlığı Silahlanma Dairesi sözcüsü Yarbay Krzisztof Platek dün yaptığı bir açıklamada, Polonya'nın General Atomics’ın ürettiği MQ-9 Reaper insansız hava araçlarından, özel ve hızlandırılmış bir prosedür kapsamında satın almak istediğini ve daha sonra başka tedarikler planladığını söyledi.

Platek, "Bu sipariş, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'daki güvenlik durumuna bir yanıttır" dedi.

Normal şartlarda, ülkelerin kendi ihtiyaçlarına karar vermesi birkaç yıl; ABD savunma anlaşmaları da yıllarca süren müzakereler, onaylar ve incelemeler gerektiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Temsilciler Meclisi onayladı! Rusya ve Belarus için kritik teklif kabul edildiABD Temsilciler Meclisi onayladı! Rusya ve Belarus için kritik teklif kabul edildi
Yarın hangi illerde okullar tatil?Yarın hangi illerde okullar tatil?
Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...Kanı temizler, kolesterolü düşürür, gençleştirir...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"

Dünyayı heyecanlandıran açıklama Türkiye'den geldi! "Umudumuz arttı"

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'

Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Yarın hangi illerde okullar tatil?

Yarın hangi illerde okullar tatil?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e teklif: 2 şehri önerdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.