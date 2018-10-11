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Amerikan Siyasetinde Ara Seçim Hareketliliği

11.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh'nun Senato tarafından onaylanmasını sevinçle karşılarken, Washington, ara seçimlere günler kala tartışmalı şekilde sona eren onay sürecinin yol açacağı siyasi sonuçları göğüslemeye hazırlanıyor

Amerikan Siyasetinde Ara Seçim Hareketliliği

Ara seçimlerden önce hem Kavanaugh'nun adaylığına karşı çıkan liberal seçmenlerin, hem de Kavanaugh'yu destekleyen muhafazakarların harekete geçtiği gözleniyor.

Karmaşa ve anlaşmazlıklarla başlayan onay süreci, haftalar süren protestoları tetikledi.

Süreç, Kavanaugh'nun yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi olmasıyla sonuçlandı. Her iki partiden de senatörler, Kavanaugh'nun onay sürecinde yaşananlara öfkeliydi.

Başkan Trump, sonucu memnunlukla karşıladı ve Kasım seçimlerinden önce Cumhuriyetçiler'in ivme kazandığını söyledi.

Demokratlar ise Kavanaugh'nun adaylığına karşı çıkanlara açık bir mesaj gönderdi.

Büyük kentlerde Kavanaugh'ya karşı düzenlenen öfkeli protestolar, Demokrat seçmenlerin canlandığını gösteriyor. Ancak anket verilerine göre cinsel saldırı suçlamalarıyla mücadele eden Kavanaugh'yu destekleyen seçmenler de son derece hareketli.

Onay süreci, cinsel istismarla ilgili ulusal bir diyalog başlattı. Bu diyaloğun seçimlerden sonra da devam etmesi bekleniyor.

Kimilerine göreyse Amerika'nın kurumları, bu fırtınayı atlatacak güçte.

Kavanaugh'nun, siyasi çekişmelere girmemesi gereken Anayasa Mahkemesi'nin muhafazakar kanadını güçlendirmesi bekleniyor.

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