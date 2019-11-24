Amerikan Siyasetine Yabancı Para Akışı Tartışılıyor

Yabancı kaynaklı bağışların Amerikan siyasi sistemine nasıl girdiği yönündeki haberler son günlerde Amerika'da gündemin sıcak konularından. Ancak Amerikan siyasi sistemine giren yabancı para akışını durdurmak, hukuki boşluklar, yasadışı finansal manevralar ve siyasi kararlılık eksikliği nedeniyle oldukça zor. Gerek Cumhuriyetçiler gerekse Demokratlar Amerikan seçimlerine yönelik yabancı müdahalelere şiddetle karşı çıksa da her iki partinin de yabancı kaynaklardan bağış aldıkları bildiriliyor.

Miktarı belirtilmeyen yabancı kaynaklı milyonlarca dolar, gizlice Amerikan siyasi sistemine akıtılıyor.

Uluslararası Politika Merkezi’nden Ben Freeman, ”Amerika'daki seçimlere yabancı para karışmasının tehlikeli yanı, Amerikan demokrasisi ve egemenliğine ciddi bir saldırı olmasıdır” ifadelerini kullanıyor.

Savcılar, kısa süre önce Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin yakın çevresini, kimliği belirtilmeyen bir Rus işadamının Amerikalı siyasi adaylara bir milyon dolar değerinde yabancı para aktarmasını sağlamakla suçladı.