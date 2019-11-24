HABER

Amerikan Siyasetine Yabancı Para Akışı Tartışılıyor

24.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Yabancı kaynaklı bağışların Amerikan siyasi sistemine nasıl girdiği yönündeki haberler son günlerde Amerika'da gündemin sıcak konularından

Amerikan Siyasetine Yabancı Para Akışı Tartışılıyor

Yabancı kaynaklı bağışların Amerikan siyasi sistemine nasıl girdiği yönündeki haberler son günlerde Amerika'da gündemin sıcak konularından. Ancak Amerikan siyasi sistemine giren yabancı para akışını durdurmak, hukuki boşluklar, yasadışı finansal manevralar ve siyasi kararlılık eksikliği nedeniyle oldukça zor. Gerek Cumhuriyetçiler gerekse Demokratlar Amerikan seçimlerine yönelik yabancı müdahalelere şiddetle karşı çıksa da her iki partinin de yabancı kaynaklardan bağış aldıkları bildiriliyor.

Miktarı belirtilmeyen yabancı kaynaklı milyonlarca dolar, gizlice Amerikan siyasi sistemine akıtılıyor.

Uluslararası Politika Merkezi’nden Ben Freeman, ”Amerika'daki seçimlere yabancı para karışmasının tehlikeli yanı, Amerikan demokrasisi ve egemenliğine ciddi bir saldırı olmasıdır” ifadelerini kullanıyor.

Savcılar, kısa süre önce Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin yakın çevresini, kimliği belirtilmeyen bir Rus işadamının Amerikalı siyasi adaylara bir milyon dolar değerinde yabancı para aktarmasını sağlamakla suçladı.

Kriminal suçlamalar, Başkan Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden'ı soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddiaları üzerine başlatılan azil sürecine denk geldi.

Ukraynalı Lev Parnas ve Belarus doğumlu Igor Fruman'ın Ukrayna'ya yönelik baskı kampanyasında Giuliani'yle birlikte çalıştığı iddia ediliyor.

Öte yandan Amerikalı bir siyasi aracı, Suudi Arabistanlı bir işadamının eski Başkan Barack Obama'nın 2012'de yeniden seçilmek için yürüttüğü kampanyaya yasadışı yollardan para aktarılmasını sağladığı şeklindeki suçlamaları kabul etti.

Siyasette şeffaflığı savunanlar, yabancı para akışını durdurmak için Ulusal Silah Birliği NRA gibi siyasi eylem gruplarının yasal ancak gizli olarak yaptığı bağışların yasaklanması çağrısında bulunuyor.

NRA, geçen yıl Rusya'dan bağış aldığını kabul etmiş ancak Amerikan seçimlerinde sadece ülke içinde toplanan fonları kullandığını açıklamıştı.

Freeman, ”Bu gibi veriler kapalı kapılar ardında saklı kaldığı sürece Amerikan siyasetinde hesap verme sorumluluğu o derece azalacak. Yabancı paranın ve yabancı etkinin Amerikan seçimlerine müdahale etme olanakları da o ölçüde artacak” diyor.

Ancak siyasi gruplara bağışta bulunanların kimliğinin açıklanması, mahremiyeti savunan bazı çevrelere göre yarardan çok zarar getirebilir.

İfade Özgürlüğü Enstitüsü’nden Brad Smith, ”Elimizde birçok kişinin bu yüzden işten atıldığına ilişkin kanıtlar var. Ya da şirketlerin boykot edildikleri ya da tacize uğradıkları gerekçesiyle istemeyerek de olsa bazı çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kaldıklarını biliyoruz. Bazı durumlarda fiziksel saldırıya uğrayanlar olduğunu gösteren kanıtlar da var” diyor.

Anayasa Mahkemesi'nin 2010 yılında aldığı Citizens United olarak bilinen ve kar amacı gütmeyen kuruluşların siyasete harcadığı para miktarı önündeki kısıtlamayı kaldıran karar, şeffaflık yanlılarıyla mahremiyeti savunanları ikiye böldü.

Ancak her iki cephe de Amerikan paravan şirketleri ya da diğer yasadışı yollarla siyasi sisteme para akıtan yabancı ülke vatandaşlarının üzerine gidilmesi gerektiği konusunda görüşbirliği içinde.

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandıYeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı
Akademisyen canlı yayında gazeteciye saldırdı!Akademisyen canlı yayında gazeteciye saldırdı!
‘Daha Fazla Tanık Dinlenebilir’‘Daha Fazla Tanık Dinlenebilir’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

Muharrem İnce'den 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiası açıklaması

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da Ukraynalı akademisyen canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı

Akademisyen canlı yayında gazeteciye saldırdı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 17 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde uçak düştü: 17 ölü

Paris’te binlerce kişi kadına şiddete karşı yürüdü

Paris'te binlerce kadın sokağa indi

Hindistan'da otomobil köprüden insanların üzerine uçtu! Ölü ve yaralılar var

Virajı alamadı! 20 metreden insanların üzerine uçtu

Bolivya'da seçimlerle ilgili yeni gelişme

Bolivya'da seçimlerle ilgili yeni gelişme

Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.