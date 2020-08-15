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Amerikan tıp dergisi: Korona hurafeleri nedeniyle yüzlerce insan öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2020 11:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı deve sidiği, inek dışkısı, dezenfektan gibi ortaya atılan sözde mucizevi yöntemler ve hurafeler nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi ise hastanelik oldu.

Amerikan tıp dergisi: Korona hurafeleri nedeniyle yüzlerce insan öldü

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yapılan araştırmada, virüse karşı ‘önlemler’ adı altında ortaya atılan yanlış bilgiler paylaşıldı.

Koronavirüsü pandemisinin dünyayı etkisi altına almasıyla yaklaşık 746 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, dünya genelinde ise 20 milyondan fazla kişi bu virüse yakalandı.

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisinde yapılan araştırmada sadece virüsün değil, virüse karşı uygulanan kulaktan dolma bilgiler neticesinde ölümlerin ve yaralanmaların gerçekleştiği açıklandı.

Meksika'da dezenfektan içip hastanelik olanların sayısı 100'den fazla.

ALKOLDEN 800 KİŞİ ÖLDÜ

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene dergisindeki verilere göre, yüksek dereceli alkol ve dezenfektan içen 800 kişi hayatını kaybetti. Metanol içen 5 bin 800´ü aşkın kişi ise hastaneye kaldırıldı ve 60´ı görme kaybı yaşadı. Katar´da dezenfektan içen iki kişi ise zor kurtarıldı. Özellikle Hindistan´da inek dışkısı ve idrarının tüketilmesinin corona virüsüne karşı etkili olduğu söylentileri yayıldı.

DEVE İDRARI İÇTİLER

Diğer yandan, zehirli bir bitki olan tatuladan yapılma bir içeceği içen 5´i çocuk 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Suudi Arabistan´da deve idrarının limonla karıştırılmasının mucizevi bir etkisi olduğu ifade edilse de bu bilgilerin yanlış olduğu dergideki araştırmada defalarca vurgulandı. Avustralya, Tayland ve Japonya'dan bilim insanlarının yaptığı araştırmada, salgından ziyade yanlış bilgi paylaşımının hızla arttığı ifade edildi.

Hindistan'da inek dışkısının tüketilmesinin virüse karşı koruduğu hurafesini gerçek sanan 200'den fazla kişi zehirlendi.

ÖLÜMCÜL BİLGİLER PAYLAŞILDI

87 ülke üzerinde yapılan araştırmada 2 bin 300 içeriğin yüzde 87´sinin virüs hakkında yanlış bilgiler ve tavsiyeler içerdiği ortaya çıktı. Araştırmacılar, sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan sözde önlemlerin insanlar için tehlikeli ve ölümcül olabileceğinin altını çizerek hükümetleri ve uluslararası kuruluşları yanlış bilgilerle mücadelede daha etkin rol oynamaya çağırdı.

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