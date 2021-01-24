Amerikan Uçak Gemisi Güney Çin Denizi’nde

Theodore Roosevelt uçak gemisi liderliğindeki bir grup Amerikan savaş gemisi Güney Çin Denizi’nde. Savaş gemilerinin Çin-Tayvan arasında gerilimli bir dönemde bölgeye ulaşması dikkat çekti.

Amerikan ordusundan yapılan açıklamada rutin operasyonlar çerçevesinde savaş gemilerinin ‘denizlerin özgürlüğünü’ desteklemek ve deniz taşımacılığının güvenliğini arttırmak adına ortaklıklar geliştirmek için bölgede olduğu kaydedildi.

Amerikan savaş gemileri Çin bombardıman ve savaş uçaklarının Tayvan’ın hava savunma bölgesine girdiği gün Güney Çin Denizi’ne geldi.

Pekin, Güney Çin Denizi’nin büyük bir bölümünün kendisine ait olduğunu iddia ediyor.

Bu gelişmeler Joe Biden’ın Amerika’nın 46. Başkanı olarak yemin etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşiyor.

Biden’ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Antony Blinken, Senato oturumunda Çin’in hiç kuşkusuz Amerika’ya en fazla tehdit teşkil eden ülke olduğunu söylemişti.

Çin sürekli olarak Amerikan savaş gemilerinin Güney Çin Denizi’nde Pekin’in inşa ettiği adalara çok yaklaşmasından şikayet ediyor.

Güney Çin Denizi’nde Vietnam, Malezya, Filipinler, Brunei, Tayvan da hak iddia ediyor.

