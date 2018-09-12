Amerikan United Airlines uçağında ilginç olay! Pilot üniformasını çıkarıp...

United Airlines yolcuları büyük bir şok yaşadı. New Jersey'den Glasgow yönüne giden uçakta, pilot resmi üniformasını çıkartıp, 90 dakika boyunca yolcuların arasında uyudu.
The Sun'da yer alan habere göre; UA161 kodlu uçak akşam 19:40'ta havalandı. Uçağın kokpit takımında 3 pilot bulunuyordu. Toplamda 7 saat süren uçuşta ilginç anlar yaşandı.
Pilotlardan biri üniformasını çıkarıp business kısmında uyumaya başladı. Pilotun uykusu tam 90 dakika sürerken meraklı yolcular şaşkın bakışlarla olayı izlemeye koyuldu. Bazıları da pilotun bu hareketini kayda aldı.
Yolculardan bazıları durumu yadırgayıp 'Onlarca kez bu şirketle uçtum ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum" dese de, yetkililer yaşanan durumun gayet normal olduğunu ifade ediyor.
Havacılık uzmanları da pilotların yorulduklarında uçuş esnasında boş bir koltukta uyuyabileceklerini dile getiriyor.
Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!
Avrupa'da büyük çatlak! Yetkileri askıya alındı!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum