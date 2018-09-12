HABER

Amerikan United Airlines uçağında ilginç olay! Pilot üniformasını çıkarıp...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Amerikan United Airlines uçağı ile trans-atlantik uçuş yapan yolcular daha önce hiç rastlamadıkları bir duruma şahit oldu.

Amerikan United Airlines uçağında ilginç olay! Pilot üniformasını çıkarıp...

United Airlines yolcuları büyük bir şok yaşadı. New Jersey'den Glasgow yönüne giden uçakta, pilot resmi üniformasını çıkartıp, 90 dakika boyunca yolcuların arasında uyudu.

The Sun'da yer alan habere göre; UA161 kodlu uçak akşam 19:40'ta havalandı. Uçağın kokpit takımında 3 pilot bulunuyordu. Toplamda 7 saat süren uçuşta ilginç anlar yaşandı.

ÜNİFORMASINI ÇIKARIP UYUMAYA BAŞLADI

Pilotlardan biri üniformasını çıkarıp business kısmında uyumaya başladı. Pilotun uykusu tam 90 dakika sürerken meraklı yolcular şaşkın bakışlarla olayı izlemeye koyuldu. Bazıları da pilotun bu hareketini kayda aldı.

YETKİLİLER 'GAYET NORMAL' DEDİ

Yolculardan bazıları durumu yadırgayıp 'Onlarca kez bu şirketle uçtum ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum" dese de, yetkililer yaşanan durumun gayet normal olduğunu ifade ediyor.

Havacılık uzmanları da pilotların yorulduklarında uçuş esnasında boş bir koltukta uyuyabileceklerini dile getiriyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki
Avrupa Parlamentosu Macaristan'a Yaptırım Kararını OnayladıAvrupa Parlamentosu Macaristan'a Yaptırım Kararını Onayladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan United Airlines uçak pilot Üniforma Uçakta ilginç olay

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 pilot var otomatik pilot var bırakın uyusun adam 90 dakika uyudu diye bütün dünyaya reklam etmissiniz ayıp yahu...
Diğer Haberler
Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!

Son dakika... Rusya: İdlib'de kimyasal silah kullanımına hazırlanıyorlar!

11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki

11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki

AB sınırlarına ek 10 bin sınır muhafızı gönderilecek

AB sınırlarına ek 10 bin sınır muhafızı gönderilecek

WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki üsleri daha etkin kullanmak istiyor

WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki üsleri daha etkin kullanmak istiyor

Afrikalı göçmen Kanada'da 5 ayda iki kez büyük ikramiyeyi buldu

Afrikalı göçmen Kanada'da 5 ayda iki kez büyük ikramiyeyi buldu

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

Karısının başını kesip poşet içinde karakola getirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.