Amerikan United Airlines uçağında ilginç olay! Pilot üniformasını çıkarıp...

United Airlines yolcuları büyük bir şok yaşadı. New Jersey'den Glasgow yönüne giden uçakta, pilot resmi üniformasını çıkartıp, 90 dakika boyunca yolcuların arasında uyudu.

The Sun'da yer alan habere göre; UA161 kodlu uçak akşam 19:40'ta havalandı. Uçağın kokpit takımında 3 pilot bulunuyordu. Toplamda 7 saat süren uçuşta ilginç anlar yaşandı.

ÜNİFORMASINI ÇIKARIP UYUMAYA BAŞLADI

Pilotlardan biri üniformasını çıkarıp business kısmında uyumaya başladı. Pilotun uykusu tam 90 dakika sürerken meraklı yolcular şaşkın bakışlarla olayı izlemeye koyuldu. Bazıları da pilotun bu hareketini kayda aldı.

YETKİLİLER 'GAYET NORMAL' DEDİ

Yolculardan bazıları durumu yadırgayıp 'Onlarca kez bu şirketle uçtum ama ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum" dese de, yetkililer yaşanan durumun gayet normal olduğunu ifade ediyor.

Havacılık uzmanları da pilotların yorulduklarında uçuş esnasında boş bir koltukta uyuyabileceklerini dile getiriyor.

