Amerikan ve İngiliz Resmi Yardım Kuruluşları Suriye Sınır Kapısını Kullanmayı Durdurdu 

Yetkiliye göre Türkiye’yi Halep’e bağlayan Bab el Selam sınırından geçişlerse bu karardan etkilenmedi.

Yetkili, USIAD’ın cihatçı örgüt Hay’at Tahrir El Şam’ın sınırı geçen yardım kamyonlarından muhtemelen mali gelir elde etmekte olduğu yönünde bilginin kendilerine ulaşmasının ardından geçişleri durdurma kararını aldığını kaydetti.

Amerikan Uluslararası Kalkınma Dairesi’nden (USAID) bir yetkili, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, 26 Eylül’de Suriye’nin kuzeybatısında faaliyet gösteren ortaklarına USIAD’ın yardımlarını bölgeye ulaştırırken Bab el Hava sınır geçişini kullanmayı derhal durdurmaları uyarısında bulunduklarını aktardı.

ABD ve İngiltere hükümetlerinin yardım daireleri, Suriye’nin kuzeybatısında faaliyet gösteren ortaklarından Türkiye ve Suriye arasındaki bir sınır geçiş noktasını kullanmayı durdurmalarını istedi. Bu adımın nedeninin de yardım kamyonlarından alınan verginin aşırıcı bir grubu desteklemek amacıyla kullanıldığı bilgisi olduğu belirtildi.

İngiltere hükümetinden bir kaynağa göre, İngiltere’nin Uluslararası Kalkınma Dairesi (DFID) de bölgedeki ortaklarına yardım kamyonlarının geçişi karşılığında verilen haracın aşırıcı örgütlerin eline geçtiği kaygısıyla benzer bir talimat verdi.

İdlib bölgesinin önde gelen cihatçı örgütü Hay’at Tahrir El Şam ABD’nin yanı sıra BM ve Türkiye’nin terör örgütü listelerinde de yer alıyor. Bab-el Hava Türkiye’yi İdlib’e bağlayan tek resmi sınır geçişi. İdlib’de 2,1 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) David Swanson’a göre bu yılın ilk sekiz ayında yardım malzemesi taşıyan 2 bin 284 kamyon bu sınırdan geçti. Bu yılın ilk sekiz ayında Bab el-Selam’dan geçen kamyon sayısıysa 428.

Muhaliflerin kontrolündeki idlib’de sivil işleri düzenlemek için kurulan Suriye Kurtuluş Hükümeti, Cumartesi günü yaptığı açıklamada yardım malzemesi taşıyan kamyonlardan bu aydan itibaren vergi alınmayacağını duyurmuştu.

Ancak açıklamaya rağmen konvoyların geçişi henüz yeniden başlamadı.

Swanson, ‘‘Bölgedeki 3 milyon kişiye hayat kurtaran yardım malzemeleri taşıyan konvoyların gecikme olmaksızın faaliyetlerine devam edebilemelerini umuyoruz’’ dedi.

