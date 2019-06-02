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Amerikan Vizesi Alabilmek İçin Yeni Kurallar

02.06.2019 21:33 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanlığı artık vize başvurusu yapanlardan sosyal medya, email ve telefon bilgisini sunmasını isteyecek

Amerikan Vizesi Alabilmek İçin Yeni Kurallar

Amerika Dışişleri Bakanlığı artık vize başvurusu yapanlardan sosyal medya, email ve telefon bilgisini sunmasını isteyecek.

Buna göre yeni uygulamayla göçmen ve göçmen olmayan vize başvurularında bulunanlardan bütün sosyal medya kullanıcı adlarını, email adreslerini ve son 5 yılda kullandığı telefon numarası istenecek.

Yetkililer, istenenlerin yaklaşık 15 milyon yabancıyı etkileyeceğini belirtti. Sadece diplomatik ve resmi yetkililerin vize işlemleri bu uygulamanın dışında tutulabilir.

Vize başvurusunda bulunanlara ayrıca herhangi bir aile üyesinin terörist bir eyleme katılıp katılmadığı da sorulacak.

Yeni kurallar ilk olarak Mart 2018’de önerilmişti.

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