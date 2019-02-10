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Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Türkiye’ye Geliyor

10.02.2019 22:00 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın Şubat ayı boyunca aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere gideceği açıklandı

Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Türkiye’ye Geliyor

Trump yönetiminin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın Şubat ayı boyunca aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere gideceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Halilzad’ın Belçika, Almanya, Türkiye, Katar, Afganistan ve Pakistan’a gideceği kaydedildi.

Açıklamada ziyaretlerin bütün Afgan taraflarını biraraya getiren, Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarını koruyacak barış sürecine olanak sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Halilzad geçen hafta müzakerelerin sonuçtan bir hayli uzak olduğu uyarısında bulunmuştu.

Halilzad, Cuma günü yaptığı açıklamada Afganistan’da Temmuz ayındaki başkanlık seçiminden önce bir anlaşmaya varılacağını umduğunu kaydetmiş ve “daha gidecek çok yolumuz var” ifadesini kullandı.

Amerika’nın eski Kabil büyükelçisi Taleban ve Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmelerin de mümkün olan en kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Amerika’nın Afganistan’da 14 bin askeri bulunuyor. Başkan Donald Trump, bu yıl Afganistan’dan önemli oranda Amerikan askerini çekmek istediği mesajını veriyor.

Halilzad bu göreve Eylül ayında atanmıştı.

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