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  4. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği Binası Protestolar Nedeniyle Boşaltıldı

Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği Binası Protestolar Nedeniyle Boşaltıldı

31.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Amerika Büyükelçilik binası boşaltıldı. Göstericilerin güvenlik duvarını aşıp elçilik binasının içerisine girmeye çalıştıkları belirtiliyor. Irak Ordusu'nun bina çevresinde önlem almasına karşın binlerce kişi toplanmaya devam ediyor

Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği Binası Protestolar Nedeniyle Boşaltıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki Amerika Büyükelçilik binası boşaltıldı. Reuters Haber Ajansı'na konuşan Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, güvenlik gerekçesiyle Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi ve elçilik çalışanlarının binadan ayrıldıklarını sadece bazı güvenlik görevlilerinin binada kaldıklarını söyledi.

Binanın ana girişi önünde toplanan binlerce kişi protesto gösterisi düzenliyor. Göstericilerin binanın güvenlik duvarlarını aşmaya çalıştıkları görülüyor. Binanın girişine sprey boyalarla "Halk adına kapatılmıştır" yazılmış durumda.

Göstericiler, Amerika’nın Irak’ta son olarak düzenlediği hava saldırılarını protesto ediyorlar.

Hizbullah Tugayları adlı İran destekli örgütün Kerkük’teki bir askeri üssü hedef alması ve bir Amerikalı çalışanın saldırıda ölmesi üzerine Amerika Hava kuvvetleri bu örgüte ait Irak ve Suriye’deki kampları vurmuştu.

Elçilik binası önünde toplanan kalabalık bir yandan “Amerika’ya hayır, Trump’a hayır” sloganları atarken diğer yandan elçiliğin girişi kapısına taşlar attılar ve duvarlara tırmanmaya çalışıyorlar. Gösterilerin büyümesi üzerine elçilik çevresinde Irak Ordusu özel kuvvetleri de önlem aldı.

Elçiliğin duvarlarına Hizbullah Tugayları’nın bayrakları asıldı. Gösteriye katılanlar arasında İran destekli Ashab-ül Ehlül Hak örgütünün lideri Qais Khazali’nin de bulunduğu belirtiliyor.

Irak Parlamentosu ve Irak’ın istifa eden Başbakanı Abdül Mehdi de yaptığı açıklamayla Amerika’nın hava operasyonunu eleştirmişti.

Operasyonda en az 25 kişi ölmüş 55 kişi de yaralanmıştı.

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