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Amerika'nın Barış Planı İsrail Seçimlerinden Sonra Açıklanacak

29.08.2019 11:04 | Son Güncelleme

Amerika’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Amerika’nın İsrail-Filistin barış planını İsrail’de seçimler sonuçlanana kadar açıklamayacağını söyledi

Amerika'nın Barış Planı İsrail Seçimlerinden Sonra Açıklanacak

Amerika’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Amerika’nın İsrail-Filistin barış planını İsrail’de seçimler sonuçlanana kadar açıklamayacağını söyledi.

Jason Greenblatt, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, “Barış vizyonumuzu ya da onun bir kısmını İsrail seçimlerinden önce duyurmamaya karar verdik” ifadelerini kullandı.

Amerika Başkanı Donald Trump’sa Pazartesi günü yaptığı açıklamada barış planının bir kısmını seçimlerden önce açıklanabileceğini duyurmuştu.

İsrail’de Nisan ayında düzenlenen seçimlerden sonra hükümet kurulamaması üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı alınmıştı.

Trump’ın damadı ve başdanısmanı Jared Kushner bu yılın başında planının ekonomik ayağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Plan, Filistin halkına yardım etmek amacıyla 50 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım öngörüyor.

Trump, hazırlanan planı “Yüzyılın anlaşması” olarak nitelendirmişti.

Filistinli liderler henüz detaylar ortaya çıkmasa da plana karşı olduklarını dile getirmişlerdi. Filistinliler, iki devletli bir çözüm önermeyen bir plana her türlü karşı olduklarını ifade ediyorlar. Filistinli liderler ayrıca Başkan Trump’ı açık bir şekilde İsrail yanlısı olmakla eleştiriyorlar.

İsrail ve Filistin arasında 2014 yılından bu yana resmi olarak barış görüşmesi yürütülmüyor.

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