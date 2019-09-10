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Amerika'nın Baskılarına Rağmen Irak İran'dan Gaz Alımını Sürdürecek

10.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Irak Elektrik Bakanı, Irak’ın, Amerika’nın baskısına rağmen İran’dan gaz almaya devam edeceğini aksi takdirde elektrik ihtiyacını karşılamasının mümkün olamayacağını söyledi

Amerika'nın Baskılarına Rağmen Irak İran'dan Gaz Alımını Sürdürecek

Irak Elektrik Bakanı, Irak’ın, Amerika’nın baskısına rağmen İran’dan gaz almaya devam edeceğini, aksi takdirde ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamasının mümkün olamayacağını söyledi.

Irak, hali hazırda Amerika’nın İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlar konusunda gaz alımıyla ilgili muafiyete sahip ülke konumunda. Ancak buna rağmen Washington yönetimi, Bağdat’a, İran’dan gaz almayı kesmesi konusunda baskı yapmaya devam ediyor. Irak yönetimiyse mevcut ihtiyaçlarını öne sürerek bunun mümkün olamayacağını dile getiriyor.

Irak Elektrik Bakanı Luay El Katip, Abu Dabi’deki Enerji Konferansı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada “Günün sonunda bu açık bir pazar. Elektrik konusu Irak’ta düzenli olarak siyasi bir mesele olarak gündeme geliyor” diye konuştu.

Irak’ta sık sık yaşanan elektrik kesintileri halkın yoğun protestolarına neden oluyor. İran, Irak’a hem elektrik üretimi için doğal gaz hem de doğrudan elektrik satışı gerçekleştiriyor.

Irak Elektrik Bakanı ülkesinin halen 18 bin megawatlık bir kapasiteye sahip olduğunu ancak bunun da mevcut talebin altında kaldığını söyledi. Bakan, mevcut talebin 25 bin megawat seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

İran’ın, Irak’a yaptığı gaz satışı, halen daha ülke açısından ciddi gelir kaynaklarından biri durumunda.

Amerika’nın bu alışverişe yönelik tepkisine ilişkin bir soruya da Iraklı bakan “Biz herkesle ilişkilerimizi dengeledik ve buna saygı duyulmalı” ifadelerini kullandı.

El Katip, Irak’ta enerji sektörünün 30 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyduğunu bunun hem 50 yıldan eski olan enerji alt yapısının yenilenmesi hem de IŞİD saldırılarında tahrip olan sistemlerin yenilenmesi için gerekli olduğunu söyledi.

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