Amerika’nın Batısı Şiddetli Fırtınalara Teslim

Kar yağışı, Oregon’dan Montana’ya kadar birçok eyalette yolların ve okulların kapanmasına, tırların ve ağaçların devrilmesine yol açtı. Sierra’da çığ yüzünden, Sacramento ve Nevada’nın Reno kenti arasındaki tren seferleri durduruldu.

California’daki Rus Nehri, fırtına ve şiddetli yağış yüzünden günlerdir yükseliyor. Fırtınalar, Sierra Nevada bölgesinde de yoğun kar yağışına yol açtı. Dondurucu soğukların görüldüğü Montana Valisi Steve Bullock, yakıt ihtiyacını karşılamak için acil durum ilan etti.

Sonoma İlçesi yetkililerine göre, Rus Nehri’nin son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla, San Francisco’nun kuzeyindeki Guerneville kasabası “resmen bir adaya” dönüştü.

Amerika’nın batısını etkisi altına alan şiddetli fırtınalar, Kuzey California bölgesindeki iki kasabayı, sadece deniz yoluyla ulaşılabilecek hale getirdi.

Rus Nehri’ndeki su seviyesi, Çarşamba günü 13 metreye ulaştı. Evler ve araçlar sular altında kaldı. Nehrin yükselmeye devam edebileceği kaygısıyla, çevredeki 20’den fazla yerleşim bölgesine tahliye talimatı verildi. Ancak yetkililer, bu sayının sadece yarısının tahliye emrine uyduğunu söylüyor.

Guerneville’deki R3 Oteli’nin sahiplerinden Jeff Bridges, kendisi gibi tahliye emrine uymayanların fırtınaya hazırlıklı olduğunu söyledi. Bridges ve çalışanları geceyi, bilgisayarları, müşteri kayıtlarını ve mobilyaları ikinci kattaki odalara taşıyarak geçirmiş. Telefonda görüştüğümüz Bridges, Guerneville’deki iki katlı evinde 2 metre su olduğunu, ancak durumdan kaygılı olmadığını söyledi.

“Herkes güvende olduğu ve üşümediği sürece sorun yok” diyen Bridges, bunun 33 yıl içinde yaşadığı dördüncü sel baskını olduğunu da belirtti.

Bridges “Florida’da yaşayanlar kasırgalarla, Maine’de yaşayanlar kar fırtınalarıyla mücadele ediyor. Bizde de sel baskınları var. Bu, cennet gibi bir yerde yaşamanın bedeli” diye konuştu.