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Amerika’nın Batısı Şiddetli Fırtınalara Teslim

01.03.2019 22:47 | Son Güncelleme

Amerika’nın batısını etkisi altına alan şiddetli fırtınalar, Kuzey California bölgesindeki iki kasabayı, sadece deniz yoluyla ulaşılabilecek hale getirdi

Amerika’nın Batısı Şiddetli Fırtınalara Teslim

Amerika’nın batısını etkisi altına alan şiddetli fırtınalar, Kuzey California bölgesindeki iki kasabayı, sadece deniz yoluyla ulaşılabilecek hale getirdi.

Sonoma İlçesi yetkililerine göre, Rus Nehri’nin son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla, San Francisco’nun kuzeyindeki Guerneville kasabası “resmen bir adaya” dönüştü.

Bölge Şerifi Spencer Crum, “Şu anda Guerneville’e kimse gidip gelemiyor” dedi. Aynı şekilde, Guerneville yakınındaki Monte Rio kasabasına giden yollar, sel yüzünden ulaşıma kapandı.

California’daki Rus Nehri, fırtına ve şiddetli yağış yüzünden günlerdir yükseliyor. Fırtınalar, Sierra Nevada bölgesinde de yoğun kar yağışına yol açtı. Dondurucu soğukların görüldüğü Montana Valisi Steve Bullock, yakıt ihtiyacını karşılamak için acil durum ilan etti.

Kar yağışı, Oregon’dan Montana’ya kadar birçok eyalette yolların ve okulların kapanmasına, tırların ve ağaçların devrilmesine yol açtı. Sierra’da çığ yüzünden, Sacramento ve Nevada’nın Reno kenti arasındaki tren seferleri durduruldu.

Rus Nehri’ndeki su seviyesi, Çarşamba günü 13 metreye ulaştı. Evler ve araçlar sular altında kaldı. Nehrin yükselmeye devam edebileceği kaygısıyla, çevredeki 20’den fazla yerleşim bölgesine tahliye talimatı verildi. Ancak yetkililer, bu sayının sadece yarısının tahliye emrine uyduğunu söylüyor.

Guerneville’deki R3 Oteli’nin sahiplerinden Jeff Bridges, kendisi gibi tahliye emrine uymayanların fırtınaya hazırlıklı olduğunu söyledi. Bridges ve çalışanları geceyi, bilgisayarları, müşteri kayıtlarını ve mobilyaları ikinci kattaki odalara taşıyarak geçirmiş. Telefonda görüştüğümüz Bridges, Guerneville’deki iki katlı evinde 2 metre su olduğunu, ancak durumdan kaygılı olmadığını söyledi.

“Herkes güvende olduğu ve üşümediği sürece sorun yok” diyen Bridges, bunun 33 yıl içinde yaşadığı dördüncü sel baskını olduğunu da belirtti.

Bridges “Florida’da yaşayanlar kasırgalarla, Maine’de yaşayanlar kar fırtınalarıyla mücadele ediyor. Bizde de sel baskınları var. Bu, cennet gibi bir yerde yaşamanın bedeli” diye konuştu.

California eyaletinde, bir gün içinde 20 santimetre yağış düşen Santa Rosa dahil birçok bölgede su seviyesi rekor düzeye çıktı. Guerneville’den 8 kilometre uzaklıktaki Venado meteoroloji istasyonu, 48 saat içinde 50 santimetreden fazla yağış kaydetti.

Sierra Nevada dağlarında, toplam 300 civarında yolcu taşıyan iki Amtrak treni, çığ yüzünden durmak ve geri dönmek zorunda kaldı. Amtrak Sözcüsü Kimberly Woods, hava şartları düzelinceye kadar, Reno ve Sacramento arasındaki tren seferlerini durdurduklarını açıkladı.

Ayrıca, 2017’deki orman yangınlarının hasar verdiği bölgelerde oluşabilecek toprak kaymaları da Californialı yetkilileri kaygılandırıyor.

Geçen hafta Monte Rio’da meydana gelen bir toprak kayması yüzünden mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Bölgedeki ekipler, arabalarında mahsur kalanların da yardımına koştu.

Monte Rio’daki itfaiyeciler, sel yüzünden araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için gece boyunca çalıştı.

Amerika’nın batısında kötü hava koşulları, Napa Nehri dahil diğer nehirlerin de taşmasından endişe ediliyor.

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