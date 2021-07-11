HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Amerika’nın Batısında Rekor Sıcaklar ve Orman Yangınları

Amerika’nın Batısında Rekor Sıcaklar ve Orman Yangınları

11.07.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

California’da Mojave Çölü’nde yer alan Ölüm Vadisi’nde sıcaklık Cuma günü 54.4 derece olurken California, Oregon ve Washington eyaletlerinde orman yangınlarını söndürmek için yoğun çaba harcanıyor. Las Vegas kentinde de 47 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Amerika’nın Batısında Rekor Sıcaklar ve Orman Yangınları

Ülkenin batısında rekor sıcaklar yaşanırken itfaiye görevlileri bir yandan da bölgedeki yangınları söndürmeye çalışıyor.

California’da Mojave Çölü’nde yer alan Ölüm Vadisi’nde sıcaklık Cuma günü 54.4 derece olurken California, Oregon ve Washington eyaletlerinde orman yangınlarını söndürmek için yoğun çaba harcanıyor.

Ölüm Vadisi’nde yaşanan 54,4 derece sıcaklık 1913 yılından bu yana bölgedeki en yüksek sıcaklık anlamına geliyor. Çölün yaklaşık 500 km kuzeybatısında ise yılın en büyük orman yangını gerçekleşiyor. Yıldırım çarpması sonucu çıkan Tahoe Gölü’nün kuzeyindeki yangını söndürmek için itfaiye görevlileri yoğun çaba harcıyor.

Cumartesi geç saatlerde alevler Nevada’nın Washoe bölgesindeki evleri tehdit etmeye başladı. Yangının şu ana kadar sadece yüzde 8’i kontrol altına alınmış durumda.

Şiddetli rüzgarın da etksiyle Oregon’un güneyindeki orman yangını etki alanını iki katına çıkarmış durumda.

Ulusal Hava Dairesi, tehlikeli koşulların sıcakla bağlantılı hastalıklara neden olabileceğini belirtti.

California’da yetkililer olası elektrik kesintilerine karşı halka hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Yetkililer bunun sadece sıcaktan olmayabileceğini, Oregon’un güneyindeki orman yangınının California’ya enerji nakleden hatları tehdit ettiğini de kaydediyor.

California’nın güneyindeki Palm Springs bölgesinde hava sıcaklığı Cumartesi günü 49 dereceyle rekor kırdı. Bu, 2021’deki dördüncü rekor.

Las Vegas kenti de Cumartesi gecesi 47 dereceyle tüm zamanların rekorunu kırdı.

Washington eyaletinin güneydoğusundaki orman yangını da etkisini arttırırken, Idaho eyaletinde Vali Brad Little orman yangınları nedeniyle acil durum ilan etti ve Ulusal Muhafızların yangınları söndürme çalışmalarına yardım etmesini istedi.

Bu arada yangınlar can kayıplarına da neden oldu. Arizona’nın Mohave bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına katılmaya gitmekte olan iki itfaiye görevlisi, içinde bulundukları uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendiOkyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi
Hastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdiHastane ortasında yumruk yumruğa kavga! Bu kez doktorlar birbirine girdi
Korkutan haber Belçika'dan geldi! İlk defa rastlandıKorkutan haber Belçika'dan geldi! İlk defa rastlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Günün ilk ışıklarıyla kuyruk oluştu! Aracına binen oraya gidiyor

Günün ilk ışıklarıyla kuyruk oluştu! Aracına binen oraya gidiyor

Akılalmaz iddia: İstanbul'a gel Biontech Aşısı yaptır

Akılalmaz iddia: İstanbul'a gel Biontech Aşısı yaptır

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Cinsel ilişki sırası cinayetinde karar verildi

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.