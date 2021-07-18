Amerika’nın Batısındaki Orman Yangınları Etkisini Arttırıyor

Oregon eyaletinde yangınlar nedeniyle binlerce hektar ormanlık alan kül olurken, California’da bazı bölgeler tahliye edildi.

Yangınları söndürmek için binlerce itfaiye görevlisi çaba harcıyor. Söndürme çabalarına havadan da destek veriliyor.

Oregon’da iki binden fazla itfaiye görevlisi yangınları söndürmek için mücadele ediyor. Uçaklar ve helikopterler de alandakilere destek veriyor. Yangınların sadece yüzde 22’si kontrol altına alınmış durumda.

Yetkililer yangının etkili olduğu alanın her gün 6-7 km büyüdüğünü belirtiyor.

Bootleg, ülkenin batısındaki onlarca orman yangınından en geniş alanı kaplayan yangın. Yangının nedeni hala araştırılıyor.

Yangın, 1137 kilometrekarelik alanda etkili oluyor.

Yetkililer yangın nedeniyle onlarca yapının kül olduğunu, 5 bin evin de tehlikede olduğunu kaydediyor.

Sıcak havanın haftanın son günü ve yeni haftanın ilk gününde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

California eyaletinde Tahoe Gölü’nün güneyinde başlayan yangın hızla yayılıyor. Yangının bölgedeki bir otabana sıçraması üzerine bazı bölgeler için tahliye emirleri verildi.

4 Temmuz’da yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın 82 kilometrekarelik bir alanda etkili oluyor.

Yangınlar California-Nevada hattındaki Markleeville kasabasını tehdit ediyor. Bölgedeki bazı yerler tahliye edilirken, seyahat halindekilerin de bölgeyi boşaltması istendi.

Amerika’da 1 Temmuz’la birlikte hem ülkede orman yangını hem de kasırga sezonu başlıyor.

Kısa süre önce Başkan Joe Biden FEMA yetkilileriyle bir araya gelmiş ve sezona yönelik hazırlıklar masaya yatırılmıştı.

