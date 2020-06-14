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Amerika’nın Bazı Bölgelerinde Rekor Vaka Artışı

14.06.2020 20:15 | Son Güncelleme

Ülkenin bazı bölgelerinde yeni Corona vakalarında ve hastanelere sevklerde rekor düzeyde artış var. Söz konusu bölgeler arasında Florida ve Texas eyaletleri de var

Amerika’nın Bazı Bölgelerinde Rekor Vaka Artışı

Ülkenin bazı bölgelerinde yeni Corona vakalarında ve hastanelere sevklerde rekor düzeyde artış var.

Söz konusu bölgeler arasında Florida ve Texas eyaletleri de var.

Alabama, Florida ve Güney Carolina’da üst üste 3 gün rekor düzeyde vaka artışı söz konusu.

Sağlık yetkilileri eyaletlerdeki artış konusunda “Memorial Day” tatilinin etkisi olduğu düşüncesinde.

Oklahoma eyaletinde haftalar sonra üst üste 2 gün rekor düzeyde artış var.

Başkan Donald Trump 20 Haziran’da eyaletin Tulsa kentinde seçim mitingi düzenlemeyi planlıyor.

Arizona ve Nevada’da da rekora yakın rakamlar söz konusu.

Corona’nın bir ara en fazla yayıldığı eyaletlerden biri olan Louisiana’da yeni vakalar yine yükselişte.

Ulusal ölçekte Cumartesi günü 25 bin yeni vaka bildirildi. Bu, 2 Mayıs’tan bu yana en fazla vaka sayısı. Bunda test sayısındaki artışlar da etkili.

Sağlık yetkililerini belki daha fazla endişelendiren ise rekor sayıda hastaların hastaneye sevkedilmeleri.

Arkansas, Kuzey Carolina, Texas ve Utah Cumartesi günü rekor düzeyde hastaneye sevkedilen hastalar kaydettiler. Güney Carolina’da hastane yataklarının bölgelere göre yüzde 69’u ile yüzde 77’si dolu.

Utah Valisi geçen hafta yeniden normale dönme adımlarını durduracaklarını açıkladı.

Bununla birlikte eyaletler ekonomik kaygılar nedeniyle yeniden “evde kal” uygulamalarından bahsetmiyor.

Geçen hafta 28 eyaletin normale dönme adımları çerçevesinde Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi’nin önerilerini dikkate almadığı ortaya çıkmıştı.

Bütün bu gelişmeler karşılığında sağlık yetkilileri maske takılması ve kalabalıklardan uzak durulması çağrılarını yineliyor.

Trump’ın 20 Haziran’daki Tulsa mitingine katılmak isteyenlervirüse yakalanılması durumunda seçim ekibini şikayet etmeyecekleri taahhüdünde bulunmak zorunda.

Eyaletteki yeni vakaların üçte biri Tulsa’dan.

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