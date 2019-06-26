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Amerika'nın Beklentisi Eylül İtibariyle Afganistan'da Barışın Sağlanması

26.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

Afganistan’a ziyarette bulunan Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Eylül ayı itibariyle Afganistan’da barışa ulaşılmasını hedeflediğini söyledi

Amerika'nın Beklentisi Eylül İtibariyle Afganistan'da Barışın Sağlanması

Afganistan’a ziyarette bulunan Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin Eylül ayı itibariyle Afganistan’da barışa ulaşılmasını hedeflediğini söyledi.

Amerikalı yetkililer ve Taleban heyeti 29 Haziran’da Katar’da bir kez daha barış görüşmeleri için biraraya gelecekler. Taraflar ülkede devam eden çatışmalara siyasi bir çözüm bulma amacıyla bir tur daha görüşmeler gerçekleştirecekler.

Pompeo Kabil’deki Amerika Büyükelçiliği binasında gazetecilere yaptığı açıklamada “1 Eylül’den önce bir barış anlaşmasına umuyoruz bizim görevimiz bu” şeklinde konuştu.

Öte yandan Afganistan’da 28 Eylül tarihinde devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Dolayısıyla Eylül ayı başında siyasi bir çözümün sağlanması seçimler açısından da önem taşıyor.

Pompeo ayrıca Afganistan’da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine de atıfta bulundu ve Afgan hükümetini, seçimlerin güvenli ve güvenilir bir şekilde yapılması konusunda uyardı.

Şu ana kadar Amerika ve Taleban arasında devam eden görüşmeler, Amerika ve NATO güçlerinin, Afganistan’dan çekilmesi ve Taleban’ın kendi kontrolündeki bölgelerde, terör gruplarının barınmasına izin vermemesi konularına odaklanmış durumda.

Taleban güçleri hali hazırda Afganistan topraklarının yüzde 50’den fazla bir bölümünü kontrol altında tutuyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, “Taleban’ın, diğer Afgan güvenlik güçlerine katılımı ve Afganistan topraklarının bir daha asla teröristler için sığınak haline gelmemesi konusundaki taahhütlerini sonuca bağlayacak taslak anlaşma konusunda ciddi bir ilerleme sağladık” dedi.

Pompeo, ülkedeki yabancı askerlerin çekilmesi konusunda da Taleban’la görüşmelerin hali hazırda başladığını hatırlattı ancak Washington’un, Afganistan’dan çekilme konusunda anlaştığı iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

Pompeo bu konuda da “Taleban’a askerlerimiz çekmeye hazır olduğumuzu söylesek de henüz bir takvim konusunda anlaşma olmadığını özellikle belirtmek isterim” dedi.

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