Amerika’nın Berlin Büyükelçisi İstenmeyen Kişi İlan Edilir mi?

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesini ve hakkında Almanya’dan sınır dışı kararı alınmasını istedi. Liberal FDP partisi üyesi Kubicki, "İşgal kuvvetlerinin başkomiseri gibi hareket eden ABD’li diplomatın, hoşgörümüzün de bir sınırı olduğunu öğrenmesi gerekiyor" dedi. ABD ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerde benzersiz olan bu talep, Grenell’in hükümetin savunma bütçesine ayırmayı planladığı miktarı azaltacağını açıklamasına verdiği tepki sonrasında geldi. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, 2020 bütçesinde savunma için öngürülen bütçenin gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 1,37 oranında artacağını, ancak 2023’den itibaren yüzde 1,25 oranına indirileceğini açıklamıştı. Alman basın ajansı DPA’ya konuşan Grenell, Scholz’u eleştirerek, Almanya’nın NATO’nun koyduğu hedeflerden uzaklaştığını öne sürdü ve "Almanya, diğer NATO üyeleriyle 2024’e kadar savunma bütçelerini gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2’sine çıkarma konusunda taahhüt verdi.

Federal hükümet zaten kabul edilmesi bile az orandaki savunma bütçesini daha da azaltacağını açıklayarak, diğer NATO üyelerini rahatsız edici bir tavır alıyor" dedi. Başbakan Angela Merkel de, Grenell’in eleştirisini geri çevirerek, Almanya’nın savunma bütçesinin 2016’da yüzde 1,18 olduğunu, 2020’de yüzde 1,37’ye çıkarmayı hedeflediğini, ayrıca orduya daha fazla asker alınması ve mevcut silah sistemlerini modernleştirmek için ek bütçenin öngörüldüğünü belirtti. Merkel, savunma bütçesini yükseltmek için geri kalmış ülkelere yapılan mali yardımın kesilmesine kesinlikle karşı olduğunu da açıkladı. Koalisyon hükümetindeki Hristiyan Sosyal Birlik CSU’nun sözcüsü Alexander Dobrindt, Grenell’in hükümetin mali politikasına karışma hakkı bulunmadığını ve Almanya’nın "bağımsız bir ülke" olduğunu bildirdi. Almanya’nın savunma harcamaları geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılanın 1.24’üne denk gelirken, Başbakan Merkel ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen bu oranın 2024’e kadar yüzde 1,5 olarak netleşmesini önermişti.