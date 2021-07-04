Amerika’nın Doğusu da Batısı da Isınıyor

Yapılan bir analize göre Amerika’nın batı yakası son dönemde daha sıcak yaz mevsimlerine sahne olurken, ülkenin doğu tarafında da yaz mevsiminde özellikle akşam saatlerinde sıcaklık yükselmiş durumda.

Associated Press haber ajansının on yılları kapsayan analizine göre 1990’dan 2020’ye kadar Amerika’da sıcaktan bunalma bazı bölgelerde daha fazla hissediliyor.

Geçen hafta California, Nevada, New Mexico, Arizona, Utah, Oregon ve Colorado’da aşırı sıcak hava dikkat çekti.

Ülkenin batısı Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 1990’dan bu yana en hızlı sıcaklığın arttığı bölge. Buna göre 1990’dan beri bölgede sıcaklık 3 derece yükselmiş.

Ülkenin kuzeybatısı ise güneydoğusuna kıyasla 30 yıl içinde yaklaşık iki kat daha fazla ısınmış.

Ülkede geçen hafta görülen aşırı sıcaklar sıra dışı olsa da uzmanlar bunda insanın neden olduğu iklim değişikliğinin izlerini buluyor.

Ülkenin ortabatısı ise iki yakadan da daha yavaş ısınıyor. Kuzey Illinois Üniversitesi’nden iklim uzmanı Victor Gensini’ye göre bunun nedeni düşük basınç altındaki alanların genelde daha soğuk havayı Great Lakes bölgesine itmesi.

Uzmanlara göre su, batı ve doğu arasında sıcaklıkla ilgili eğilim konusunda büyük farkı açıklıyor.

Verilere göre ülkenin doğu tarafı nemleniyor. Doğu kıyıları akşam saatlerinde en yüksek sıcaklığa sahne oluyor. New Jersey ve Delaware 1990’dan bu yana 3 derece ısındı.

Kuzey Carolina eyaletinde iklimbilimci olan Kathie Dello’ya göre gelişmelerin nedeni insan kaynaklı, başka açıklaması yok.

Delho, akşam saatlerindeki ısı artışının da tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Delho, sıcaklıktan saklanmanın gün geçtikçe daha zorlaştığına da dikkat çekiyor ve Oregon, Kuzey Carolina, New York hatta Kanada gibi biraz soğuk havayı hissetmek için gidebileceği yerlerin de ilginç bir şekilde artık sıcak olduğunu vurguluyor.

