Amerika’nın Doğusunda Florence Alarmı

Amerika’nın doğu kıyılarına Atlantik Okyanusu’ndan saatte 225 kilometre hızla yaklaşan yaklaşan Florence Kasırgası nedeniyle büyük bir panik yaşanıyor.
Özellikle Kuzey ve Güney Carolina’nın kıyı kesimlerinde yaşayanlar iç kesimlere doğru kaçarken, benzin istasyonlarının ve market raflarının boşalması sıkıntı yaratıyor.
Doğu yakasında 5,4 milyonun üzerinde kişi için kasırga uyarısı yayımlanırken, 2 milyona yakın kişi için de tahliye emri verildi.
Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper kıyı şeridindeki herkesi iç kesimlere doğru gitmeye çağırırken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
Vali Cooper, “Bu fırtınanın getirebileceği dalgalar ve rüzgarların daha önce gördüklerinizle alakası yok. Daha önceden fırtınaları atlattıysanız bile bu çok farklı. Bir canavara meydan okumaya çalışarak hayatınızı riske atmayın” diye konuştu.
Meteoroloji yetkilileri, kasırga gücündeki rüzgarların Cuma gününün ilk saatlerinde kıyıya erişeceğini, 30 ila 60 santimetrelik yağmurların beklendiğini bildiriyor.
Yetkililer, felaket olarak nitelenebilecek sel ve nehir taşmalarının olabileceği uyarısında bulunuyor.
Başkan Donald Trump, Kuzey ve South Carolina ile Virginia eyaletleri için olağanüstü hal ilan etti. Trump, federal hükümetin Florence’a “kesinlikle ve tamamen hazır olduğunu” vurguladı.
Bazı havayolu şirketleri kasırga bölgelerine ve bu bölgelerden yaptıkları uçuşları iptal etmeye başladı.
Florence’ın kapladığı alanın çok geniş olmasının, Güney Carolina’dan kuzeyde Ohio ve Pennsylvania’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yoğun yağışlara neden olabileceği belirtiliyor.
Bölge halkı özellikle benzin istasyonları ve marketlere akın ederken, buralarda da yoğun kuyruklar oluşmuş durumda.
Bölgeyi tahliye edenler sadece insanlar da değil. Virginia eyaletinin Norfolk kentindeki bir hayvan barınağında 8 köpek ve 18 kedi başkent Washington’daki iki barınağa taşındı. Böylece barınakta kasırgadan etkilenecek hayvanlar için yer açılması hedefleniyor. Kuzey Carolina’nın ünlü vahşi atlarının ise doğal korunma kabiliyetleri nedeniyle kasırgadan zarar görmemeleri bekleniyor.
Florence şu anda Atlantik üzerindeki üç tropik sistemden en tehlikeli olanı. Florence’ın yanısıra Isaac tropik fırtınası ve Helene Kasırgası da Atlantik üzerinde halen hareket halinde. Isaac’ın Porto Riko ve Küba’nın güneyinden geçmesi öngörülüyor. Helene’nin ise kuzeye doğru karadan uzaklaştığı ifade ediliyor. OKyanus üzerindeki diğer hareketlilikler de meteoroloji uzmanları tarafından yakından takip ediliyor.
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