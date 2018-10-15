Amerika’nın En Köklü Perakendecisi İflasını Açıkladı

ABD piyasaları haftaya Sears’tan gelen kötü haberle başladı. Amerika’nın en eski ve köklü perakende şirketi Sears, 132 yıldan sonra bu sabah iflas ettiğini açıkladı. Şirket son bir kaç yıldır iflas etmemek için çaba harcıyordu ancak “Amazon’la mücadelesini kaybettiğini” açıkladı ve bu sabah ödemesi gereken 134 milyon dolar borcu ödeyemeyeceği gerekçesiyle iflasını açıkladı. Şirket yetkilileri bazı dükkanlarını açık tutacaklarını ve KMART gibi online olarak hala iş yapan şubelerinin çalışmaya devam edeceğini belirttiler. Ancak holding şirketin borçlarını üstlenecek bir yatırımcı aramaya da devam ediyor. Şirket yıl sonuna kadar en az 142 dükkanını kapatacak. Şirketin hisseleri sene başından bu yana %89 oranında değer kaybetmiş durumda.
Sears Holding dışında yatırımcılardan ve uluslararası piyasalardan baskı gören bir başka isim de Suudi Arabistan. 2 Ekim’de İstanbul’daki konsolosluk binasına girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın esrarengiz kayboluş hikayesi nedeniyle Suudi Arabistan, uluslararası yatırım çevrelerinden baskı görmeye başladı. Birçok yüksek düzey banka ve yatırım yöneticisi önümüzdeki hafta Riyad’da yapılacak olan uluslararası yatırım konferansına katılmayacaklarını açıkladı. Bu isimler arasında JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, Ford şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, Uber’in CEO’su Dara Khosrawshahi de bulunuyor. Khosrawshahi’nin konferansa katılmayacağını açıklamasının ardından Suudi Arabistan’ın komşusu ve dostu Bahreyn, Uber’i boykot edeceğini açıkladı.
Pazar günü işlemlere açık olan Suudi borsası %7 oranında gerilerken, petrol fiyatları ise Riyad’ın “Uluslararası baskı devam ederse gerekeni yaparız” tehdidine bağlı olarak yükseldi.
Suudi Arabistan, Amerika kayıp gazeteci yüzünden ülkeye yaptırım uygulanırsa petrol üretimini durdurarak petrolün varilinin 200 dolara çıkacağı tehdidinde bulunuyor.
Piyasalara bakış
Amerika’da piyasalar geçen hafta ortasında yaşanan sert düşüşlerden sonra rahat bir nefes aldılar. Cuma günü ülkenin önde gelen bankalarından gelen pozitif üçüncü çeyrek raporları ve JP Morgan analistlerinin “ekonomi sağlam” raporu yatırımcıları rahatlatmış görünüyor. Peki, bu haftadan neler bekleniyor?
Geçen Çarşamba günü birçok yatırımcıyı “Acaba yeni bir kriz mi geliyor?” endişesine sokan düşüşleri geride kalmış görünüyor. Bu düşüşü bir uyarı olarak alanlar olsa da önceki yılların aynı dönemine bakıldığında bu tip düşüşlerin yaşandığını görülüyor. Sebebi ise yılsonuna yaklaşırken birçok yatırımcının, vergi dönemi öncesinde, yıl içinde yaptıkları kar miktarlarını düşürmeye çalışması. Bu şekilde de bazı yatırımcılar için de yeni fırsatlar yaratılmış oluyor. Düşüş, %20’lere vardığında bu, kriz olarak değerlendiriliyor.
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