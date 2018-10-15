HABER

Amerika’nın En Köklü Perakendecisi İflasını Açıkladı

15.10.2018 23:23 | Son Güncelleme

Amerika’nın en eski ve köklü perakende şirketi, Amazon’a karşı yenilgiyi kabul ederek 132 yıldan sonra bu sabah iflas ettiğini açıkladı

Amerika’nın En Köklü Perakendecisi İflasını Açıkladı

ABD piyasaları haftaya Sears’tan gelen kötü haberle başladı. Amerika’nın en eski ve köklü perakende şirketi Sears, 132 yıldan sonra bu sabah iflas ettiğini açıkladı. Şirket son bir kaç yıldır iflas etmemek için çaba harcıyordu ancak “Amazon’la mücadelesini kaybettiğini” açıkladı ve bu sabah ödemesi gereken 134 milyon dolar borcu ödeyemeyeceği gerekçesiyle iflasını açıkladı. Şirket yetkilileri bazı dükkanlarını açık tutacaklarını ve KMART gibi online olarak hala iş yapan şubelerinin çalışmaya devam edeceğini belirttiler. Ancak holding şirketin borçlarını üstlenecek bir yatırımcı aramaya da devam ediyor. Şirket yıl sonuna kadar en az 142 dükkanını kapatacak. Şirketin hisseleri sene başından bu yana %89 oranında değer kaybetmiş durumda.

Sears Holding dışında yatırımcılardan ve uluslararası piyasalardan baskı gören bir başka isim de Suudi Arabistan. 2 Ekim’de İstanbul’daki konsolosluk binasına girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın esrarengiz kayboluş hikayesi nedeniyle Suudi Arabistan, uluslararası yatırım çevrelerinden baskı görmeye başladı. Birçok yüksek düzey banka ve yatırım yöneticisi önümüzdeki hafta Riyad’da yapılacak olan uluslararası yatırım konferansına katılmayacaklarını açıkladı. Bu isimler arasında JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, Ford şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, Uber’in CEO’su Dara Khosrawshahi de bulunuyor. Khosrawshahi’nin konferansa katılmayacağını açıklamasının ardından Suudi Arabistan’ın komşusu ve dostu Bahreyn, Uber’i boykot edeceğini açıkladı.

Pazar günü işlemlere açık olan Suudi borsası %7 oranında gerilerken, petrol fiyatları ise Riyad’ın “Uluslararası baskı devam ederse gerekeni yaparız” tehdidine bağlı olarak yükseldi.

Suudi Arabistan, Amerika kayıp gazeteci yüzünden ülkeye yaptırım uygulanırsa petrol üretimini durdurarak petrolün varilinin 200 dolara çıkacağı tehdidinde bulunuyor.

Piyasalara bakış

Amerika’da piyasalar geçen hafta ortasında yaşanan sert düşüşlerden sonra rahat bir nefes aldılar. Cuma günü ülkenin önde gelen bankalarından gelen pozitif üçüncü çeyrek raporları ve JP Morgan analistlerinin “ekonomi sağlam” raporu yatırımcıları rahatlatmış görünüyor. Peki, bu haftadan neler bekleniyor?

Geçen Çarşamba günü birçok yatırımcıyı “Acaba yeni bir kriz mi geliyor?” endişesine sokan düşüşleri geride kalmış görünüyor. Bu düşüşü bir uyarı olarak alanlar olsa da önceki yılların aynı dönemine bakıldığında bu tip düşüşlerin yaşandığını görülüyor. Sebebi ise yılsonuna yaklaşırken birçok yatırımcının, vergi dönemi öncesinde, yıl içinde yaptıkları kar miktarlarını düşürmeye çalışması. Bu şekilde de bazı yatırımcılar için de yeni fırsatlar yaratılmış oluyor. Düşüş, %20’lere vardığında bu, kriz olarak değerlendiriliyor.

PARTNERSinüzitten korunma yolları nelerdir?Sinüzitten korunma yolları nelerdir?
CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecekCNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek
Rus Ortodoks Kilisesi Fener ile bağlarını kopardıRus Ortodoks Kilisesi Fener ile bağlarını kopardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Bensu Soral'dan bikinili balayı paylaşımı

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

İlginizi Çekebilir

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek

CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

Cemal Kaşıkçı olayı sonrası Arap dünyasında yayılan yalan haberlerde neler var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.