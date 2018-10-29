Amerika'nın 'Gelmeyin' Dediği Göçmenler Yollarına Devam Ediyor

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Meksika İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete, güvenlik güçlerinin elinde sikah olmadığını, plastik mermi de kullanmadığını söyledi. İçişleri Bakanı buna karşın bazı göçmenlerde silah bulunduğunu ve polise molotof kokteylleri attıklarını belirtti.

Pazar günü Meksika Guetamala sınırında bir başka göçmen grup da polisle çatıştı. Meksika sınırında polisin göçmen grubu durdurmak için plastik mermi kullandığı, bu esnada 26 yaşındaki Honduraslı göçmen Henry Adalid’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Çoğunluğu Honduraslılardan oluşan ve sayıları 3500-7000 civarında olan göçmenler, Ekim ayının ortalarından bu yana Amerika’ya doğru ulaşmaya çalışıyorlar. Kalabalık grup şu an Meksika’nın güneyinde bulunuyor.

Yaklaşan 6 Kasım ara seçimleri öncesi Trump yönetimi Amerika’ya doğru seyahat eden göçmenlerle ilgili sert mesajlar veriyor ve bu kişilere ülkelerine geri dönmeleri çağrısında bulunuyor.

Nielsen, “Başkan Trump, bu ülkeye yasal olarak gelmenin yolları olduğuna dikkat çekiyor. Bunun dışındaki hiçbir girişe asla müsamaha edilmeyecek ve buna engel olmak için her türlü imkan ve yetki masadadır ve seferber edilecektir” dedi.

Amerika Başkanı Donald Trump, son olarak yaptığı açıklamada Amerika-Meksika sınırını kapatacağını ve sınıra asker göndereceğini söyledi. Cuma günü de Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis, sınırda askerlerin görev alması konusunda gerekli yetkilendirmeleri yaptı.

Pazar akşamı itibariyle yüzlerce Salvadorlu göçmen Guetamala sınırını geçti. Göçmenler yolculuklarını sosyal medyadan da yayınlamaya devam ediyorlar. Öte yandan Salvador polisi aşırı sıcak hava nedeniyle göçmenlere su dağıtıyor.

Amerika’nın Sesi’ne açıklama yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi Sözcüsü Andrej Mahecic, “Küresel olarak yapmamız gereken zulümden, şiddetten kaçan insanlara, mülteci statüsü ve belirlenmiş prosedürler kapsamında, erişim ve koruma sağlamaktır. Eğer bu insanlar zulüm ve şiddetten kaçarak Meksika’ya geliyorlarsa bu kişilere Meksika’ya sığınma hakkı sistemine, eğer Amerika’ya giriyorlarsa, Amerika’ya sığınma hakkı sistemlerine erişim hakkı sağlanmalıdır” dedi.