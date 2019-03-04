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Amerika’nın Kuzeydoğusunda Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

04.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

Amerika’nın kuzeydoğu bölgesi yoğun kar yağışının etkisi altında. New York sezonun en büyük kış fırtınasına sahne oldu

Amerika’nın Kuzeydoğusunda Kar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Amerika’nın kuzeydoğu bölgesi yoğun kar yağışının etkisi altında. New York sezonun en büyük kış fırtınasına sahne oldu.

Maryland’den Maine’e kadar kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Boston kent merkezinde kar kalınlığı 15 cm’e, New York’taki ünlü Central Park’ta ise 5 cm’e yükselmiş durumda.

New York’ta devlet okulları hava koşulları nedeniyle tatil edilirken, New Jersey’de bazı tren seferleri iptal edildi.

Sert koşullar hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bin uçuş iptal edildi. İptal edilen uçuşların çoğu Boston ve New York bölgesindeki havaalanlarından.

Boston’da devlet daireleri ve kütüphaneler de kapalı. New Jersey Valisi Phip Murphy acil durum ilan etti.

Sıcaklıkların zamanla düşmesi ve yolların buzlanmasının sorunları daha da arttırabileceği belirtiliyor.

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