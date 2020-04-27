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Amerika'nın Rekor İstihdam Büyümesi Mart Ayında Sona Erdi 

27.04.2020 14:48 | Son Güncelleme

Amerika'da Corona virüsü pandemisini kontrol altına almak için getirilen katı önlemler, istihdamda 113 aydır kesintisiz devam eden rekor düzeydeki büyümeyi sonlandırdı. Pandemi nedeniyle iş yerlerinin ve fabrikaların kapanması, ekonominin resesyonda olduğunu doğrular nitelikte

Amerika'nın Rekor İstihdam Büyümesi Mart Ayında Sona Erdi 

Amerika'da Corona virüsü pandemisini kontrol altına almak için getirilen katı önlemler, istihdamda 113 aydır kesintisiz devam eden rekor düzeydeki büyümeyi sonlandırdı. Pandemi nedeniyle iş yerlerinin ve fabrikaların kapanması, ekonominin resesyonda olduğunu doğrular nitelikte.

Çalışma Bakanlığı, işverenlerin Mart ayında 701 bin çalışanın işine son verdiğini açıkladı. Verilere göre Şubat ayında 275 bin kişiye istihdam sağlanmıştı. İşsizlik oranıysa yüzde 3 buçuktan yüzde 4,4'e yükseldi.

Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı bir ankete göre tarım dışı sektörlerde istihdamın Mart ayında 100 bin azalacağı tahmin ediliyordu. Bu da başlangıcı 2010 yılının Ekim ayına uzanan istihdam artışının kırılmaya uğraması anlamına geliyor, işsizlik oranının yüzde 3,8'e çıkması bekleniyordu.

Ancak bugün açıklanan istihdam raporu, Corona pandemisinin yol açtığı ekonomik kıyıma ilişkin net bir tablo ortaya koymaktan oldukça uzak. Hükümet, istihdam raporu için iş yerleri ve hane gelirine ilişkin araştırmasını Mart ayı ortasında, Amerika'da nüfusun büyük çoğunluğu sokağa çıkma yasaklarına tabi tutulmadan ve milyonlarca insan işini kaybetmeden önce yapmıştı.

Rapor, Trump yönetiminin Corona pandemisine bağlı olarak patlak veren kamu sağlığı krizi nedeniyle karşı karşıya olduğu eleştirileri daha da sertleştirebilir. Başkan Trump, salgının ilk aşamalarında Corona tehdidini yeterince ciddiye almamakla suçlanıyor. Öte yandan Mart ayının son iki haftasında 10 milyon Amerikalı işsizlik yardımı başvurusunda bulundu. Bu sayı, işsizlik başvuruları açısından bir rekor.

Oxford Economics, iş piyasasının sağlığına ilişkin en son gösterge olan işsizlik yardımı başvurularının son birkaç haftadır rekor seviyede artması ve Amerika'da nüfusun büyük çoğunluğunun sokağa çıkma yasağı ve benzer önlemler altında olması nedeniyle Nisan ayında en az 20 milyon kişinin işini kaybedebileceğini tahmin ediyor. Bu sayı, 2009' yılının Mart ayında 800 bin olarak kaydedilen istihdam kaybı rekorunu alt üst eder nitelikte.

Mali hizmetler kuruluşu Mitsubishi UFJ Financial Group'un New York şubesinden baş ekonomist Chris Rupkey, ”Ekonomi boşluğun içine düştü. Nereye bakarsanız Washington'un ve eyalet yönetimlerinin virüsün hızla yayılmasına ve iş yerlerinin kapatılıp insanların eve gönderilmesi durumunda ekonominin uğrayacağı ağır hasar olasılığına hazırlıksız yakalandığını görüyorsunuz,” ifadelerini kullanıyor.

Ekonomistler ayrıca iş yerlerinin hızla kapanması nedeniyle Çalışma Bakanlığı'nın işten çıkarılmaların kapsamını tam ve net olarak belirleyemeyeceğinden endişe ediyor. Öte yandan Başkan Trump'ın geçen hafta imzaladığı 2,3 trilyon dolarlık acil ekonomik yardım paketinin de işsizlik rakamlarını yukarıya çekeceğine ilişkin öngörüler gündemde.

Bank of Amerika Menkul Kıymetler'den ekonomist Michelle Meyer, ”Tam rakamları belirlemek zor olsa da Nisan ayı istihdam raporu, ekonomik resesyonun ciddiyetini daha net yansıtabilir. Kapanan iş yerleri, istihdam anketine katılmayacak,” diyor.

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