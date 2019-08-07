Amerika'nın Rusya Büyükelçisi İstifa Etti

Amerika’nın Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman Jr. istifa etti. Huntsman istifa mektubunu Başkan Donald Trump’a yolladı.

İstifa mektubunda Huntsman, Başkan Donald Trump’a kendisine olan güveni ve tarihi olarak bu zorlu dönemde kendisine bu görev layık görüldüğü için teşekkür etti. Huntsman görevi 3 Ekim tarihinde bırakacak.

Cumhuriyetçi bir isim olan Huntsman, 2009 yılında Utah Valiliği görevini bırakarak dönemin başkanı Barack Obama tarafından Çin Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Salt Lake Ticaret Odası Başkanı Derek Miller, Hunstman’ın yeniden Utah’a dönerek valilik için aday olmayı planladığını söyledi.

Huntsman’ın istifa haberiyle ilgili olarak Rus Haber Ajansı Tass da Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nun değerlendirmesini yayınladı. Sözcü, Huntsman’ın bir profesyonel olduğunu ancak Amerika’nın iç meselelerinin büyükelçinin, iki ülke ilişkilerini geliştirmesini imkansız hale getirdiğini söyledi.

Trump Putin’le telefonla görüştü

Haber kanalı CNN de Amerika Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Putin’in yeni büyükelçi konusunda telefonda görüştüklerini haber verdi. Habere göre görüşmede herhangi bir isim üzerinde durulmadı.

Huntsman, 90’lı yıllarda Singapur Büyükelçiliği ve Başkan oğul Bush döneminde de Amerika’nın Ticaret Temsilci Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

