Amerika’nın Sesi 15 Çalışanını Görevden Aldı

Amerika’nın Sesi’nin Afrika Daire Başkanlığı içinde yer alan Hausa Yayın Bölümü, başta Nijerya olmak üzere, Gana, Çad ve Kamerun’da her hafta 20 milyon civarında izleyiciye ulaşıyor.

Bennett kararın, “yayın bölümü çalışanlarının, yayın yaptıkları bölgede bir yetkiliden rüşvet aldıkları iddiasıyla” ilgili olarak, VOA ve Federal Genel Denetim Bürosu’nun eş zamanlı yürüttüğü soruşturmaların ardından alındığını bildirdi.

VOA Afrika Bölümü’nde çalışanlar soruşturmanın, programların rüşvetlerden etkilendiğini gösteren bir kanıta ulaşmadığını vurguladı. Ancak Genel Müdür Bennett, VOA tarafından yayınlanan haberlerin rüşvetlerden etkilenip etkilenmediği konusunda ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Bennett “Eğer böyle bir etki söz konusuysa, en kısa zamanda ve şeffaflık içinde gereğini yapacağız” dedi.

Üst düzey bir VOA çalışanı, aylarca süren soruşturma sonucunda ortaya çıkarılan bütün rüşvet ödemelerinin bu yılın başlarında, Washington’daki VOA genel merkez binasında veya yakınlarında, tek bir seferde yapıldığının belirlendiğini söyledi.

Yetkili rüşvet miktarı konusundu yorum yapmadı. Buarada, Nijeryalı üst düzey yetkililerin, basın toplantıları sırasında, içi para dolu “kahverengi zarflar” dağıtmaları alışılmadık bir şey değil. Hatta bu durum geçmişte, BBC (British Broadcasting Corp.) ve diğer medya kuruluşları tarafından belgelendi.

Afrika Bölümü Daire Başkanı Negussie Mengesha, VOA çalışanlarının “bunun yasak olduğunu kesinlikle bildiklerinin” altını çizdi.