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Amerika’nın Sesi 15 Çalışanını Görevden Aldı

09.10.2018 03:22 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi (VOA), Hausa Yayın Bölümü’nde çalışan 15 yayıncının, Batı Afrika’daki yabancı bir yetkiliden rüşvet aldıkları gerekçesiyle işlerine son verme kararı aldı

Amerika’nın Sesi 15 Çalışanını Görevden Aldı

Amerika’nın Sesi (VOA), Hausa Yayın Bölümü’nde çalışan 15 yayıncının, Batı Afrika’daki yabancı bir yetkiliden rüşvet aldıkları gerekçesiyle işlerine son verme kararı aldı.

VOA Genel Müdürü Amanda Bennett, görevden alma kararını, Amerika’nın Sesi’nin bütün çalışanlarına gönderdiği genel bir e-postayla açıkladı. Bennett, açıklamasında “Federal yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde, Hausa Yayın Bölümü’nün yarısını oluşturan 15 çalışanın işine son verme kararı aldığımızı üzüntüyle bildirmek zorundayım” dedi.

Bennett kararın, “yayın bölümü çalışanlarının, yayın yaptıkları bölgede bir yetkiliden rüşvet aldıkları iddiasıyla” ilgili olarak, VOA ve Federal Genel Denetim Bürosu’nun eş zamanlı yürüttüğü soruşturmaların ardından alındığını bildirdi.

Amerika’nın Sesi’nin Afrika Daire Başkanlığı içinde yer alan Hausa Yayın Bölümü, başta Nijerya olmak üzere, Gana, Çad ve Kamerun’da her hafta 20 milyon civarında izleyiciye ulaşıyor.

Hausa Yayın Bölümü’nün geri kalan çalışanları, rüşvet almakla suçlanmayan bölüm müdürü dahil, işine son verilen 15 kişinin Washington’daki VOA binasının girişinde karşılandığını ve binaya giriş kartlarına el konduktan sonra işlerine son verildiğini bildiren mektuplar verildiğini söyledi.

VOA Afrika Bölümü’nde çalışanlar soruşturmanın, programların rüşvetlerden etkilendiğini gösteren bir kanıta ulaşmadığını vurguladı. Ancak Genel Müdür Bennett, VOA tarafından yayınlanan haberlerin rüşvetlerden etkilenip etkilenmediği konusunda ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Bennett “Eğer böyle bir etki söz konusuysa, en kısa zamanda ve şeffaflık içinde gereğini yapacağız” dedi.

Üst düzey bir VOA çalışanı, aylarca süren soruşturma sonucunda ortaya çıkarılan bütün rüşvet ödemelerinin bu yılın başlarında, Washington’daki VOA genel merkez binasında veya yakınlarında, tek bir seferde yapıldığının belirlendiğini söyledi.

Yetkili rüşvet miktarı konusundu yorum yapmadı. Buarada, Nijeryalı üst düzey yetkililerin, basın toplantıları sırasında, içi para dolu “kahverengi zarflar” dağıtmaları alışılmadık bir şey değil. Hatta bu durum geçmişte, BBC (British Broadcasting Corp.) ve diğer medya kuruluşları tarafından belgelendi.

Afrika Bölümü Daire Başkanı Negussie Mengesha, VOA çalışanlarının “bunun yasak olduğunu kesinlikle bildiklerinin” altını çizdi.

Washington’daki Nijerya Büyükelçiliği’nden bir yetkiliyse, rüşvet ve görevden alma konusunda yorum yapmayı redderek, bunun VOA’in iç meselesi olduğunu söyledi.

Bu gelişmeden sonra Hausa Yayın Bölümü’nde, haftada 16 saatlik radyo ve 30 dakikalık televizyon yayınını yapacak sadece 11 çalışan kaldı. Mengesha, Afrika’daki part time muhabirlerin de katkılarıyla yayın akışını aksatmamaya çalışacaklarını söyledi. Hausa Yayın Bölümü’nü, yeni bir müdür seçilinceye kadar, bölümün eski müdürlerinden Fred Cooper yönetecek.

Mengesha, boşalan kadroların hızla doldurulacağını ve işe yeni alınanların gazetecilik etiği konusunda çok titiz bir eğitimden geçirileceğini ekledi.

Buarada Amerika’nın Sesi Genel Müdürü Amanda Bennett, VOA çalışanlarına gönderdiği e-postada, VOA’in saygınlığını ve itibarını korumaya çalıştığını vurguladı. Federal bir haber kuruluşu olan VOA, 40’tan fazla dilde radyo, televizyon, internet ve sosyal medya yayını yapıyor ve yayınlarıyla dünya çapında haftada 230 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. Bennett “VOA bünyesindeki herhangi bir başka yayın bölümünde rüşvet alındığının ortaya çıkması durumunda, iddiaları sonuna kadar soruşturmaya ve hızla gereğini yapmaya kararlıyız” dedi.

Bir söyleşi sırasında, böyle bir şeyin tekrarlanmayacağından nasıl emin olursunuz sorusuyla karşılan Bennett’ın yanıtı,“Bu binadaki herkes federal yasaları ve gazetecilik etiğinin standartlarını biliyor. Bu tip şeyleri ne kadar ciddiye aldığımızı da gördüler. Herkes kendisinden neler beklediğimizi görecek” oldu.

Ayrıca Bennett, soruşturmaları sonuna kadar destekleyen ve görevden almalar konusunda yönetimle tam bir işbirliği içinde olan Afrika Bölümü’nü de övdü. Bennett “Onlar da bizim gibi etik kurallarına bağlılar ve kuralları ihlal edenlerin karşısındalar” dedi.

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