Amerika’nın Sesi 79 Yaşında

ABD’nin federal yayın kuruluşu Amerika’nın Sesi (VOA) 79’uncu yılını kutluyor. VOA, 1942'de New York’taki küçük bir stüdyodan Almanya'ya gönderilen 15 dakikalık canlı, kısa dalga radyo programı ile yayın hayatına başlamıştı.

VOA bugün her hafta 40'tan fazla dilde dünya genelinde 280 milyondan fazla kişiye ulaşarak bağımsız ve tarafsız haber yayını yapıyor.

ABD ve tüm dünyadaki gelişmeleri, insan hikayelerini ve haberleri televizyon ve radyodan yayınlayan VOA, dijital dünyaya da ayak uyurdu. Cep telefonlarından ve sosyal medyadan erişilebilen VOA haberleri, uluslararası arenada ortaklık yaptığı 2.500'den fazla basın kuruluşunda da yer buluyor.

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na girmesinden yedi hafta kadar sonra, takvimler 1 Şubat 1942’yi gösterdiğinde, dinleyiciler radyoda önce Amerikan marşlarından “The Battle Hymn of the Republic - Cumhuriyet Savaşı”nı duydu.

Ardından sunucu William Harlan Hale’in sesi duyuldu: “Sizi Amerika’nın Sesleri ile buluşturuyoruz. Bundan böyle size Amerika’yı ve savaşı anlatacağız. Bazen iyi haberlerimiz olacak , bazen de kötü. Ama size daima gerçekleri aktaracağız.”