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Amerika’nın Sesi 79 Yaşında

01.02.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Amerika’nın Sesi 79 Yaşında

VOA, 1942'de New York’taki küçük bir stüdyodan Almanya'ya gönderilen 15 dakikalık canlı, kısa dalga radyo programı ile yayın hayatına başlamıştı

ABD’nin federal yayın kuruluşu Amerika’nın Sesi (VOA) 79’uncu yılını kutluyor. VOA, 1942'de New York’taki küçük bir stüdyodan Almanya'ya gönderilen 15 dakikalık canlı, kısa dalga radyo programı ile yayın hayatına başlamıştı.

VOA bugün her hafta 40'tan fazla dilde dünya genelinde 280 milyondan fazla kişiye ulaşarak bağımsız ve tarafsız haber yayını yapıyor.

ABD ve tüm dünyadaki gelişmeleri, insan hikayelerini ve haberleri televizyon ve radyodan yayınlayan VOA, dijital dünyaya da ayak uyurdu. Cep telefonlarından ve sosyal medyadan erişilebilen VOA haberleri, uluslararası arenada ortaklık yaptığı 2.500'den fazla basın kuruluşunda da yer buluyor.

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’na girmesinden yedi hafta kadar sonra, takvimler 1 Şubat 1942’yi gösterdiğinde, dinleyiciler radyoda önce Amerikan marşlarından “The Battle Hymn of the Republic - Cumhuriyet Savaşı”nı duydu.

Ardından sunucu William Harlan Hale’in sesi duyuldu: “Sizi Amerika’nın Sesleri ile buluşturuyoruz. Bundan böyle size Amerika’yı ve savaşı anlatacağız. Bazen iyi haberlerimiz olacak , bazen de kötü. Ama size daima gerçekleri aktaracağız.”

“Gerçekleri aktarma” sözü, 1976’da Amerika’nın Sesi’nin kuruluş bildirgesinin temelini oluşturdu. Bildirge gereği Amerika’nın Sesi güvenilir ve saygın bir haber kaynağı oldu; tüm yayınlarını doğru, tarafsız ve kapsamlı şekilde hazırladı.

VOA, ABD'nin askeri olmayan tüm uluslararası yayınlarını denetleyen devlet kurumu olan ABD Küresel Medya Dairesi’nin bir parçası olarak, dünyanın dört bir yanına ulaşıyor.

VOA'in profesyonel gazetecileri, ABD hükümetinin müdahalesi olmadan her gün onlarca haberle dünyanın her köşesinde ulaştırıyor.

79 yıl önce söz verdiği gibi, haberler iyi de olsa kötü de, Amerika’nın Sesi daima gerçekleri aktarmaya devam ediyor.

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