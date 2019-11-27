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Amerika’nın Sesi İran’ı Kınadı

27.11.2019 00:54 | Son Güncelleme

Amerika’nın Sesi (VOA) Genel Müdürü Amanda Bennett, İran hükümetinin VOA Farsça Yayın Bölümü’nde çalışan gazetecilerin İran’daki ailelerine yönelik tacizi kınadı, uygulamaya bir an önce son verilmesini istedi. Dışişleri Bakanı Pompeo da tacizden haberdar olduğunu söyledi

Amerika’nın Sesi İran’ı Kınadı

Amerika’nın Sesi (Voice of America) Genel Müdürü Amanda Bennett, İran hükümetinin Voice of America (VOA) Farsça Yayın Bölümü’nde çalışan gazetecilerin İran’daki ailelerine yönelik tacizi kınadı.

Bennett, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajında, “İranlı yetkililerin, gazetecilerimizin İran’da bulunan ailelerini taciz etmelerini sert bir şekilde kınıyorum. Dünya genelindeki tüm mühabirlerimiz tam desteğimize sahiptir” dedi. Bennett, İran hükümetinden tacize bir an önce son vermelerini; tarafsız ve doğru haberleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya çalışan gazetecilerin ailelerinin güvenliklerini temin etmelerini de istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bugünkü basın toplantısında kendisine yöneltilen bir soru üzerine İran hükümetinin uluslararası gazetecilerin ailelerine yönelik tacizlerinden haberdar olduğunu söylemişti.

Amerika’nın Sesi muhabiri basın toplantısında, “Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü bugün VOA, BBC, Hür Avrupa Radyosu, Manoto gibi uluslararası yayın kuruluşları için çalışan gazetecilerin ailelerinin İran istihbaratı tarafından tehdit edilmelerini kınadı. Yetkililer, bunu sosyal medya üzerinden tacizle ve İran’daki akrabaları sorgu için çağırarak yapıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” diyerek konuyu gündeme taşımıştı.

Pompeo, “Bu konuyla ilgili haberleri okudum. İranlılar’ın, basına nasıl davranılması gerektiği konusunda Amerika’da bizim kabul ettiğimiz genel teamülün tam tersi faaliyetlerde bulunduğunu da biliyorum. İran’daki rejimin artık bir tavır değiştirmesi gerektiğini savunuyoruz,” dedi.

Pompeo cevabının devamında, “(İran’ın) Halkının ticaretle uğraşmasına, ailelerini geçindirmelerine ve basın özgürlüklerine izin veren normal bir ülke gibi davranmalarını istiyoruz. Bunlar, Trump yönetimi başa geldiğinden bu yana İran için savunduğu hedefler. Bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Bahsettiğiniz konuyla ilgili haberleri gördüğümde, işin daha başında olduğumuzu bir kez daha hatırlıyorum” dedi.

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