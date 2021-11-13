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Amerika'nın Sesi'ne 'Basın Özgürlüğü Ödülü'

13.11.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurumun ödülü almasında rol oynayan yayınlar arasında, Baş Yapımcı Beth Mendelsen ile VOA Türkçe ekinin ortak çalışmasıyla hazırlanan ‘Turkey: Breaking the Silence’ (Türkiye: Sessizliği Bozmak) adlı belgesel de yer alıyor

Amerika’nın Sesi’nin (VOA), basın özgürlüğüyle ilgili yayınları, Uluslararası Yayıncılık Derneği’nin (AIB) ilk kez sunulan Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görüldü. Kurumun ödülü almasında rol oynayan yayınlar arasında, Baş Yapımcı Beth Mendelsen ile VOA Türkçe ekinin ortak çalışmasıyla hazırlanan ‘Turkey: Breaking the Silence’ (Türkiye: Sessizliği Bozmak) adlı belgesel de yer alıyor.

Ödül, 12 Kasım, Cuma günü çevirimiçi düzenlenen bir törenle sunuldu. AIB temsilcisi, Al Jazeera muhabirlerinden Kamahl Santamaria, jürinin, yayın kuruluşlarının basın özgürlüğüyle ilgili yayınlarının sürekliliği, etkisi ve yaygınlığına baktığına dikkat çekerek, VOA’in bu alanda değerlendirmeye alınan kriterlere en uygun şekilde yayın yaptığı kararına varıldığını söyledi.

Kurum tarafından ilk kez verilen bu ödülün, basın özgürlüğünü savunma ve koruma konusunda en etkin rol oynayan yayın kuruluşuna sunulduğunu hatırlatan Santamaria, VOA’in “basın özgürlüğünü yaymada net ve uzun vadeli kararlık” sergilediğini belirtti.

VOA Genel Müdür Vekili Yolanda Lopez de, ‘Basın Özgürlüğü’ başlığı altında yayınlanan seri haberlerden sorumlu Editör Jessica Jerreat’a ve bu yayınlarda emeği geçen tüm gazetecilere tebrik ve teşekkür mesajı verdi. Lopez, “VOA dünyada basın özgürlüğünün korunması ilkesine bağlı bir kurum. Ancak VOA’de çalışan birçok gazeteci, ifade özgürlüğünün ve bağımsız gazeteciliğin kısıtlandığı ülkelerde çalışıyor. AIB’in ödül jürisinin, VOA’in bu konunun öne çıkarılmasına verdiği önemi ve çabalarını görmüş olması çok memnun edici” şeklinde konuştu.

VOA’in ödüle layık görülmesinde rol oynayan, öne çıkan yayınlar arasında Türkiye’de AKP iktidarı boyunca basın özgürlüğünde görülen erozyonun incelendiği ‘Turkey: Breaking the Silence’ belgeselinin yanı sıra, ABD ve müttefiklerinin Afganistan’dan asker çekmesinin ülkedeki medya üzerinde oluşturacağı olumlu ve olumsuz etkilerinin değerlendirildiği ‘Afganistan’da Özgür Basın Hayatta Kalacak mı?’ başlıklı seri ve Myanmar’da askeri darbeden bu yana özgür basına uygulanan baskılarla ilgili yayınlar da yer alıyor.

Yaklaşık 100 ülkede, 47 farklı dilde yayın yapan VOA, 278 milyonluk bir takipçi kitlesine sahip. VOA, dünya çapında 3 bin 500 farklı basın kuruluşunu kapsayan bir ağda, radyo, televizyon, web ve sosyal medya dahil çeşitli platformlarda yayınlarını sürdürüyor.

ABD Küresel Medya Dairesi (USAGM) bünyesindeki VOA, Kongre tarafından fonlanan bağımsız bir federal kurum.

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