Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Suriye Mesajları

Amerikan Yönetimi'nin Suriye Özel Temsilciliği görevine getirilen eski Büyükelçi James Jeffrey bu göreve geldikten sonraki ilk kapsamlı röportajını verdi. Jeffrey, rejimin Rusya ve İran'ın desteğiyle olası operasyon düzenleyeceğinin konuşulduğu İdlib için 'Suriye rejim güçleri tarafından kimyasal silahların hazırlandığına ilişkin bol delil var' dedi.

James Jeffrey, "Bu uyarıları yapmak için çok çok iyi sebeplerimiz var" ifadelerini kullandı. Suriye özel temsilcisi İdlib'e yönelik herhangi bir operasyonun Suriye'de durumun tırmanması olarak değerlendireceklerini söyledi.

Beyaz Saray Amerika'nın ve müttefiklerinin rejimin kimyasal silah kullanması halinde hızlı ve etkili bir şekilde karşılık vereceğini vurgulamıştı. James Jeffrey, İdlib'de Rusya ve Suriye güçlerinin saldırısının ve kimyasal silah kullanımının Türkiye'nin güneydoğusuna ya da Suriye'de Türkiye'nin kontrolü altında bulunan bölgelere göç dalgasına yol açabileceğini söyledi. Jeffrey, Tahran'daki üçlü zirveye de değindi. "Rusların Türklerle bir uzlaşı konusunda istekli olup olmayacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.