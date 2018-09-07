Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Suriye Mesajları

Amerikan Yönetimi'nin Suriye Özel Temsilciliği görevine getirilen eski Büyükelçi James Jeffrey bu göreve geldikten sonraki ilk kapsamlı röportajını verdi. Jeffrey, rejimin Rusya ve İran'ın desteğiyle olası operasyon düzenleyeceğinin konuşulduğu İdlib için 'Suriye rejim güçleri tarafından kimyasal silahların hazırlandığına ilişkin bol delil var' dedi.
James Jeffrey, "Bu uyarıları yapmak için çok çok iyi sebeplerimiz var" ifadelerini kullandı. Suriye özel temsilcisi İdlib'e yönelik herhangi bir operasyonun Suriye'de durumun tırmanması olarak değerlendireceklerini söyledi.
Beyaz Saray Amerika'nın ve müttefiklerinin rejimin kimyasal silah kullanması halinde hızlı ve etkili bir şekilde karşılık vereceğini vurgulamıştı. James Jeffrey, İdlib'de Rusya ve Suriye güçlerinin saldırısının ve kimyasal silah kullanımının Türkiye'nin güneydoğusuna ya da Suriye'de Türkiye'nin kontrolü altında bulunan bölgelere göç dalgasına yol açabileceğini söyledi. Jeffrey, Tahran'daki üçlü zirveye de değindi. "Rusların Türklerle bir uzlaşı konusunda istekli olup olmayacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.
Jeffrey İdlib'deki durumu "çok tehlikeli" ifadesiyle niteledi, "İdlib hikayesinde son bölümün henüz yazılmadığını düşünüyorum. Türkler bir yolunu bulmaya çalışıyor. Olası bir operasyona karşı Türkler direniş gösteriyor" dedi.
"Suriye'den çıkmak konusunda acelemiz yok"
Washington Post Gazetesi'nde Jeffrey'nin gazetecilere verdiği röportajdan başka ayrıntılar da yer aldı. Gazeteye göre Amerika'nın belirlediği yeni Suriye stratejisi artık Suriye'den yıl sonuna çıkılmasını öngörmüyor. Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Amerikan askerlerinin İran'ın bölgeden çıkmasından ve IŞİD'in kalıcı bir şekilde yenilgiye uğratılmasından emin olmak için Suriye'de kalacağını belirtti. Jeffrey, "Yani Suriye'den çıkmak konusunda acelemiz yok' ifadesini kullandı. Başkan Trump'ın yeni Suriye stratejisini onaylayıp onaylamadığı sorusuna 'Başkan'ın bu konuda bizimle aynı fikirde olduğuna eminim" yanıtını verdi.
"Esat'dan kurtulmak bizim işimiz değil"
James Jeffrey Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat'ın geleceğine de değindi. 'Esad'dan kurtulmak bizim işimiz değil. Ancak Esad'ı uluslararası toplum tarafından kabul görecek, komşularını tehdit etmeyecek ve İran'a platform sağlamayacak bir lider olarak düşünmekte zorlanıyorum' ifadelerini kullandı.
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