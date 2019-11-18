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“Amerika’nın Suriye politikası yok”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:49 | Son Güncelleme

Gazeteci-Yazar Kemal Öztürk, radyo programında yaptığı açıklamalarda “Amerika’nın Orta Doğu master planı ve bir Suriye planı yok.

“Amerika’nın Suriye politikası yok”

Gazeteci-Yazar Kemal Öztürk, radyo programında yaptığı açıklamalarda “Amerika’nın Orta Doğu master planı ve bir Suriye planı yok. Trump’ın sabah kalkıp ruh haline göre attığı tweet’e göre şekillenen bir Amerikan politikası bulunuyor” dedi.
Çin Ulusal Radyosu Türkçe Yayınında (CRI Türk) Tuğçe Akkaş’ın hazırlayıp sunduğu Manşet programına Gazeteci - Yazar Kemal Öztürk, konuk oldu.
Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Görüşmeden çıkan mesajı yorumlayan Öztürk, iki liderin genel olarak kamuoyuna vermek istediği mesajın “Biz karşılıklı olarak anlaşmış durumdayız, her iki ülkenin bu anlaşmadan çıkarları var, aramız iyi, kimse aramıza girmesin ne Amerikan kamuoyu ne Amerikan Senatosu” şeklinde olduğunu söyledi.
“Amerika’nın Suriye politikası yok”
“Amerika’nın genel olarak kafasının karışık olduğunu iddia eden gazetecilerdenim” açıklamasını yapan Kemal Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:
“Yıllardan beri Amerika’nın bir Suriye politikası olmadığına inanıyorum, bunu da yazıyorum. Bana göre Suriye politikası olmadığı gibi bir Orta Doğu politikası da yok. Gelen başkana göre, Pentagon’un güçlenmesine göre, dışişleri bakanlığının kuvvetlenmesine göre değişen birtakım stratejiler ve politikalar var. Amerika’nın Orta Doğu master planı ve bir Suriye planı yok. Trump’ın sabah kalkıp ruh haline göre attığı tweet’e göre şekillenen bir Amerikan politikası bulunuyor. Tüm bunları dünya güvenliği ve Türk Amerikan ilişkileri açısından tehlike buluyorum. YPG de bu tutarsız ve dengesiz Amerika dış politikasının bir parçası.”
“Türkiye, eski Türkiye değil”
Kemal Öztürk, diğer ülkelerin Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını anlamaları gerektiğine dikkat çekerek istedikleri her şeyi yaptıramayacaklarını ve talimat veremeyeceklerini bildirdi.
“Bazı iktidarlar, Amerika’nın her istediğini yapmış olabilir” diyen Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “AK Parti, öyle bir iktidar değil, Tayyip Bey öyle bir cumhurbaşkanı değil. Bizim kendi dış politikamız, kendi çıkarlarımız ve ekonomimiz var. ‘Tıpkı sizin ülkeleriniz gibi’ diyoruz onlara fakat bunu kabul etmek istemiyorlar, neden? Bugüne kadar hep böyle alışmışlar, bugüne kadar her istediklerini yaptırmışlar ama dünya düzeni artık böyle değil, çok kutuplu bir dünya var” ifadelerini kullandı.

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