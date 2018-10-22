"Amerika'nın terör örgütüyle işbirliğine girmesi utanç verici"

ERZİNCAN (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Müttefik diye düşündüğümüz Amerika'nın ne yazık ki bir terör örgütüyle bir stratejik işbirliğine girmiş olması utanç verici bir şey. Bu durum asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir." dedi.

Erzincan'da düzenlenen bir yemekte muhtarlarla bir araya gelen Yıldırım, Türkiye'nin bir ekonomik taarruzla karşı karşıya olduğunu, dış politikada da sıkıntılı günler yaşandığını söyledi.

Yıldırım, "Zorluklarımız var ancak, sıkıntılarımızın kaynağının büyük bir bölümü dışarıdan geliyor. Sadece Türkiye'ye mahsus bir sıkıntı değil. Suriye'de 8 yıldır devam eden savaş nihayet sona doğru geliyor. Hatırlayın en son İdlib'te Türkiye ile Rusya bir inisiyatif aldı ve bu bölgede masum insanların hayatının kurtarılmasına vesile oldu. Bütün dünya, Birleşmiş Milletler bu işi yapamadı, Türkiye ön ayak oldu ve bu işi halletti, bütün dünyada bunu taktir ediyor. Bölgede çatışma durmuş gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Amerikalılar her zamanki gibi sözlerini yerine getirmedi"