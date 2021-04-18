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Amerika’ya Bu Yıl Kabul Edilecek Mülteci Sayısı Artacak

18.04.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden bu yıl Amerika’ya kabul edilecek mülteci sayısının yükseltileceğini açıkladı. Biden’ın bu kararı, sayının düşük düzeyde kalacağının belirtilmesinin ardından Demokrat Kongre üyelerinden gelen eleştiriler üzerine geldi

Amerika’ya Bu Yıl Kabul Edilecek Mülteci Sayısı Artacak

Başkan Joe Biden bu yıl Amerika’ya kabul edilecek mülteci sayısının yükseltileceğini açıkladı. Biden’ın bu kararı, sayının düşük düzeyde kalacağının belirtilmesinin ardından Demokrat Kongre üyelerinden gelen eleştiriler üzerine geldi.

Biden Cuma günü eski Başkan Donald Trump’ın Eylül ayı sonuna kadar 15 bin mülteci kabulünü içeren kararını uzatmıştı.

Biden gazetecilere Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise bu konuda 15 bin sınırını aşacağını söyledi.

Biden, problemin sınırda yığılan gençlerle ilgili kriz olduğunu, iki şeyi bir kerede yapamadıklarını ve şimdi sayıyı yükselteceklerini söyledi.

Gelen eleştirilerin ardından Cuma günü de Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın 15 Mayıs’ta sayıyla ilgili nihai bir karar açıklayacağını kaydetmişti.

Biden’ın önce mülteci sayısını 15 binle sınırlı tutma kararı özellikle mülteci avukat grupları için büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu.

Mülteci kabulü Amerika’da sığınmacı sisteminden farklı. Mülteciler bulundukları ülkelerde Amerika’ya gelmeyi bekliyorlar. Sığınmacılar ise Amerika sınırına ulaşıp iltica talebinde bulunuyorlar.

Biden’ın mülteci konusuna ihtiyatlı yaklaşımının Meksika sınırına ulaşan sığınmacıların sayısının artmasıyla bağlantılı olarak dış dünyaya bu konuda “çok açık” ve “yumuşak” görünmek istememesi olduğu yorumları yapılıyor.

Cumhuriyetçiler sınırdaki durum nedeniyle Biden’ı suçluyor, Trump dönemindeki sert göçmenlik karşıtı politikalarını değiştirmesinin buna neden oluğunu belirtiyorlar.

Biden göreve başlarken Amerika’nın göçmenlik politikasında yeni bir yol izleyeceğinin mesajını vermişti. Ancak Başkan olarak Trump döneminde belirlenen mülteci kabul sayısını aynı oranda tutması bazı çevrelerce bu taahhüdüyle ters düşmek olarak yorumlanmıştı.

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