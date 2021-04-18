Amerika’ya Bu Yıl Kabul Edilecek Mülteci Sayısı Artacak

Başkan Joe Biden bu yıl Amerika’ya kabul edilecek mülteci sayısının yükseltileceğini açıkladı. Biden’ın bu kararı, sayının düşük düzeyde kalacağının belirtilmesinin ardından Demokrat Kongre üyelerinden gelen eleştiriler üzerine geldi.

Biden Cuma günü eski Başkan Donald Trump’ın Eylül ayı sonuna kadar 15 bin mülteci kabulünü içeren kararını uzatmıştı.

Biden gazetecilere Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise bu konuda 15 bin sınırını aşacağını söyledi.

Biden, problemin sınırda yığılan gençlerle ilgili kriz olduğunu, iki şeyi bir kerede yapamadıklarını ve şimdi sayıyı yükselteceklerini söyledi.

Gelen eleştirilerin ardından Cuma günü de Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın 15 Mayıs’ta sayıyla ilgili nihai bir karar açıklayacağını kaydetmişti.

Biden’ın önce mülteci sayısını 15 binle sınırlı tutma kararı özellikle mülteci avukat grupları için büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu.

Mülteci kabulü Amerika’da sığınmacı sisteminden farklı. Mülteciler bulundukları ülkelerde Amerika’ya gelmeyi bekliyorlar. Sığınmacılar ise Amerika sınırına ulaşıp iltica talebinde bulunuyorlar.