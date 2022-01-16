Amerika’ya Doğru Yola Çıkanlar Guatemala’da Durduruldu

Honduras’tan Amerika’ya ulaşmak için yola çıkan yüzlerce kişi Guatemala’da durduruldu. Yetkililer yüzlerce kişiyi evlerine dönmeye ikna etmeye çalışıyor.

Yüzlerce kişi Honduras’ın San Pedro Sula kentinden Cumartesi günü yol çıkmıştı.

300 kişi olduğu belirtilen kişilerin çoğunlukla Honduraslı ve Nikaragualı olduğu belirtiliyor.

Amerika’ya ulaşmaya çalışanlar Guatemala’nın sınır bölgesi Izabal’da polis ve askerler tarafından durduruldu.

Guatemala’da yetkililer insanları evlerine döndürmek için konuşuyor. Guatemala’da kalmak isteyenlerin kimlik verilerini, aşı kartını ve negatif Corona testini sunmak zorunda.

Yetkililer şimdiden yaklaşık 40 kişinin Honduras’a sınır dışı edildiğini çünkü gerekli kriterleri karşılamadıklarını kaydetti. Kalabalıktan 10 kişinin ise yola devam etmesine izin verildiğini belirtti.

İlk önce 600 kişi Amerika’ya doğru yolculuğa başlarken Guatemalalı yetkililerin kontrolüne yakalanmamak için kalabalığın çeşitli gruplara dağıldığı ve farklı geçiş noktalarını hedef aldığı belirtiliyor.

Söz konusu kalabalığın 2022’de Orta Amerika’dan Amerika’ya ulaşmaya çalışan ilk grup olduğu belirtiliyor.

Aralık ayında 56 sığınmacı 100’den fazla yabancıyı taşıyan kamyonun Meksika’nın güneyinde devrilmesi sonucu yaşamını yitmrişti.

Biden yönetimi Guatemala, El Salvador ve Honduras’a ekonomik durumlarını iyileştirmek için 7 milyar dolarlık maddi yardıma destek veriyor. Bunun Amerika’ya ulaşmaya çalışanların sayısını azaltacağı umuluyor.

Geçen yılın sonunda Amerikan yönetimi mülteci başvurusunda bulunmak isteyenlerin duruşmalarını Meksika’da beklemesi gerektiği yönündeki politikasını yeniden yürürlüğe koymuştu.

