“Amerika’ya Gelecek Mülteci Sayısı 10-15 Bin Arasında Olacak”

Yang’a göre Biden’ın Ocak’ta göreve başladığında birkaç ay bu konuda harekete geçmemesi problemlere neden oldu.

Merkezi Maryland’de bulunan İnsani yardım örgütü World Relief’den Jenny Yang Amerika’ya kabul edilecek mülteci sayısının 10-15 bin arasında olmasını beklediklerini söyledi.

Bunun, mülteci sayısında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla artış yaşandığı bir dönemde Amerika’nın dünyaya insani konuda yeniden lider olduğunu gösterdiğini kaydediyorlar.

Bununla birlikte mültecileri destekleyen kuruluşlar sayının sembolik olarak da olsa yükseltilmesinden memnun.

Mültecileri yerleştirme daireleri gerçekte bu rakamın eski Başkan Donald Trump’ın koyduğu sınır olan 15 bin rakamına yakın olacağını kaydediyor.

Amerika Başkanı Joe Biden, siyasi baskı karşısında bu yıl eski Başkan Donald Trump’ın kabul ettiği mültecinin 4 kat fazlasının ülkeye girişine izin verme konusunda imza attı. Ancak yetkililer durumun kağıt üzerindeki imzadan farklı olduğunu belirtiyor.

Biden Şubat ayında kabul edilecek mülteci sayısını 62,500 olacağını belirtmiş ancak daha sonra bu konuda imza atmamıştı. Biden Nisan ayında Trump’ın bu konudaki rakamına bağlı kalacağını da kaydetmişti.

Demokrat isimler ve mülteci kuruluşlarının tepki göstermesi üzerine Biden geri adım atmış, seçim kampanyası taahhüdüne bağlı olacağını söylemişti.

Şu ana kadar bu yıl içinde 2500 mülteci Amerika’ya ulaşmış durumda. 30 Eylül’de sona erecek bütçe yılına kadar ne kadar mültecinin ülkeye gelebileceği ise netleşmiş değil.

35 binden fazla mültecinin Amerika’ya gelmesine onay verilmişti ancak Trump’ın yürürlüğe koyduğu kısıtlamalar nedeniyle binlercesi reddedilmişti.

En iyi koşullarda her başvurunun güncellenmesi iki ay sürebilir.

