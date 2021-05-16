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“Amerika’ya Gelecek Mülteci Sayısı 10-15 Bin Arasında Olacak”

16.05.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Başkanı Joe Biden, siyasi baskı karşısında bu yıl eski Başkan Donald Trump’ın kabul ettiği mültecinin 4 kat fazlasının ülkeye girişine izin verme konusunda imza attı. Ancak yetkililer durumun kağıt üzerindeki imzadan farklı olduğunu belirtiyor

“Amerika’ya Gelecek Mülteci Sayısı 10-15 Bin Arasında Olacak”

Amerika Başkanı Joe Biden, siyasi baskı karşısında bu yıl eski Başkan Donald Trump’ın kabul ettiği mültecinin 4 kat fazlasının ülkeye girişine izin verme konusunda imza attı. Ancak yetkililer durumun kağıt üzerindeki imzadan farklı olduğunu belirtiyor.

Mültecileri yerleştirme daireleri gerçekte bu rakamın eski Başkan Donald Trump’ın koyduğu sınır olan 15 bin rakamına yakın olacağını kaydediyor.

Bununla birlikte mültecileri destekleyen kuruluşlar sayının sembolik olarak da olsa yükseltilmesinden memnun.

Bunun, mülteci sayısında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en fazla artış yaşandığı bir dönemde Amerika’nın dünyaya insani konuda yeniden lider olduğunu gösterdiğini kaydediyorlar.

Merkezi Maryland’de bulunan İnsani yardım örgütü World Relief’den Jenny Yang Amerika’ya kabul edilecek mülteci sayısının 10-15 bin arasında olmasını beklediklerini söyledi.

Yang’a göre Biden’ın Ocak’ta göreve başladığında birkaç ay bu konuda harekete geçmemesi problemlere neden oldu.

Yang, bu hareketsizlik nedeniyle mülteci başvurularının 4 ay işleme konulamadığını belirtiyor.

Biden Şubat ayında kabul edilecek mülteci sayısını 62,500 olacağını belirtmiş ancak daha sonra bu konuda imza atmamıştı. Biden Nisan ayında Trump’ın bu konudaki rakamına bağlı kalacağını da kaydetmişti.

Demokrat isimler ve mülteci kuruluşlarının tepki göstermesi üzerine Biden geri adım atmış, seçim kampanyası taahhüdüne bağlı olacağını söylemişti.

Şu ana kadar bu yıl içinde 2500 mülteci Amerika’ya ulaşmış durumda. 30 Eylül’de sona erecek bütçe yılına kadar ne kadar mültecinin ülkeye gelebileceği ise netleşmiş değil.

35 binden fazla mültecinin Amerika’ya gelmesine onay verilmişti ancak Trump’ın yürürlüğe koyduğu kısıtlamalar nedeniyle binlercesi reddedilmişti.

En iyi koşullarda her başvurunun güncellenmesi iki ay sürebilir.

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