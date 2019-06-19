"Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı kapat İncirlik'i"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya da Sayın Binali Yıldırım. Sisi bir darbecidir. Sisi ile bu ülkede el sıkışan bir adam ya da hanım mı var? Sisi'yi ABD getirmiştir. Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı, ilk önce İncirlik'le Kürecik'i kapat da görelim." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy, Fatih ve Beyoğlu'nda partisinin seçim çadırlarını ve esnafı ziyaret etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu, 23 Haziran'da da yeniden seçeceklerini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart seçimlerine ilişkin verdiği kararın haksız olduğunu savunan Akşener, "Biz sonuçlara arıza çıkarmadık. Çıkarmama nedenimiz Türkiye'nin ekonomisi berbat. Damat harikalar diyarında. Her evde bir ya da iki üniversite mezunu işsiz var. İstanbul'da yaşayan her 100 kişinin 70'i bankalara borçlu. AK Parti'lisi de CHP'lisi de İYİ Parti'lisi de MHP'lisi de banka borcuyla boğuşuyor. Biz arıza çıkardığımız zaman bu beceriksiz arkadaş sebebiyle içine tükürülen ekonomimizin iyice derinleşmesini istemedik." diye konuştu.