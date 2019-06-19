HABER

"Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı kapat İncirlik'i"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya da Sayın Binali Yıldırım. Sisi bir darbecidir. Sisi ile bu ülkede el sıkışan bir adam ya da hanım mı var? Sisi'yi ABD getirmiştir. Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı, ilk önce İncirlik'le Kürecik'i kapat da görelim" - "Ordu Valisi'nin mahkemesi sonucunda Sayın İmamoğlu'nun sandalyeye oturtulamayacağına kadar işi vardırmış. Sayın Erdoğan, siz kendinizi bizim babamız sayabilirsiniz. Babamız gibi adalet dağıtıp ekonomiyi paylaştırmaya çalışabilirsiniz. Hayır belediye başkanlarını millet seçer, oturtur o sandalyeye"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya da Sayın Binali Yıldırım. Sisi bir darbecidir. Sisi ile bu ülkede el sıkışan bir adam ya da hanım mı var? Sisi'yi ABD getirmiştir. Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı, ilk önce İncirlik'le Kürecik'i kapat da görelim." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy, Fatih ve Beyoğlu'nda partisinin seçim çadırlarını ve esnafı ziyaret etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu, 23 Haziran'da da yeniden seçeceklerini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart seçimlerine ilişkin verdiği kararın haksız olduğunu savunan Akşener, "Biz sonuçlara arıza çıkarmadık. Çıkarmama nedenimiz Türkiye'nin ekonomisi berbat. Damat harikalar diyarında. Her evde bir ya da iki üniversite mezunu işsiz var. İstanbul'da yaşayan her 100 kişinin 70'i bankalara borçlu. AK Parti'lisi de CHP'lisi de İYİ Parti'lisi de MHP'lisi de banka borcuyla boğuşuyor. Biz arıza çıkardığımız zaman bu beceriksiz arkadaş sebebiyle içine tükürülen ekonomimizin iyice derinleşmesini istemedik." diye konuştu.

S-400'ler, AB, NATO, Rusya ve ABD ile olan ilişkilere bakıldığı zaman Türkiye'nin dış politikada itibarının yerlerde süründüğünü öne süren Akşener, kendi iç sorunlarıyla uğraşan Türkiye’nin dışarıda zor durumda kalmaması adına da verilen karara tepki göstermediklerini kaydetti.

Akşener, 23 Haziran seçimlerinde nispeten daha sakin ve projelerin konuşulduğu bir dönem geçirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan tekrar sahaya indi ve gerim gerim İstanbul'u germeye başladı. Bugünkü konuşmasına göre pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya da Sayın Binali Yıldırım. Sisi bir darbecidir. Sisi ile bu ülkede el sıkışan bir adam ya da hanım mı var? Sisi'yi ABD getirmiştir. Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı, ilk önce İncirlik'le Kürecik'i kapat da görelim. Bıktık kardeşim, bıktık. Her seçimin savaş gibi olmasından bıktık. Millet iradesinin gasbedilmesinden bıktık. Gerim gerim gerilmekten bıktık. Haksızlığa uğramış kesim olarak biz 'Ekonomi bozulmasın, Türkiye yurt dışında daha kötü olmasın.' diye kendimizi tutup sakin sakin çalışma yaparken Sayın Erdoğan'ın bugünkü söyledikleri talihsizliktir.

İkinci talihsizlik de şudur: Ordu Valisi'nin mahkemesi sonucunda Sayın İmamoğlu'nun sandalyeye oturtulamayacağına kadar işi vardırmış. Sayın Erdoğan, siz kendinizi bizim babamız sayabilirsiniz. Babamız gibi adalet dağıtıp ekonomiyi paylaştırmaya çalışabilirsiniz. Hayır belediye başkanlarını millet seçer, oturtur o sandalyeye."

Erdoğan'ın sahaya çıkmasıyla gerilimin artacağını öne süren Akşener, partililerden sinirlerine hakim olmalarını isteyerek, "Cenabıhak başta ben olmak üzere hepimize Eyüp sabrı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişmeYeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme
Erdoğan "İstanbul biz birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda konuştu (1)Erdoğan "İstanbul biz birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda konuştu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan İmamoğlu İYİ parti Meral Akşener Ordu Valisi seçim Sisi

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

SON DAKİKA! Yeni Askerlik Yasası'nda tarih belli oldu

Yeni Askerlik Yasası tarihi belli oldu!

Bolu'da sel! D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Sular altında kaldı! D-100 trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.