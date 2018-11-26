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Amerika'ya Yemen'de Suudi Koalisyonu'na Desteği Bitir Çağrısı

26.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

5 uluslararası yardım kuruluşu, yayınladıkları bir bildiriyle, Amerika’ya, Yemen’e yönelik Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona verdiği tüm askeri desteği çekmesi çağrısında bulundu

Amerika'ya Yemen'de Suudi Koalisyonu'na Desteği Bitir Çağrısı

Uluslararası beş yardım kuruluşu, yayınladıkları bir bildiriyle, Amerika’ya, Yemen’e yönelik Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona verdiği tüm askeri desteği çekmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Kurtarma Komisyonu, Oxfam America, CARE US, Çocukları Kurtarın ve Norveç Mülteci Konseyi adlı sivil toplum örgütleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, Yemen’de eğer çatışmalar durmazsa, 14 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada aynı zamanda devam eden savaşın, Yemen’de ekonomik sorunların ortaya çıkmasına, enflasyonun aşırı yükselmesine ve ülke para biriminin aşırı değer kaybetmesine neden olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası yardım kuruluşları, “Açlık, Yemenli sivillere karşı bir silah gibi kullanılmamak zorundadır” ifadesini kullandı.

Amerika’ya çağrıda bulunan örgütler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde diplomatik baskının gerçek anlamda arttırılması ve düşmanlığın sona erdirilmesi yönündeki çağrının arkasında durulmasını istediler.

Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle birlikte Suudi Arabistan’a Yemen konusunda da baskılar arttı ve Amerika koalisyon uçaklarına verdiği yakıt ikmali desteğini sona erdirdi ve taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Yemen’de 2015 yılının Mart ayında, Hutilerin başkent Sanaa’da denetimi ele geçirmesinin ardından Suudi önderliğindeki koalisyon İran destekli Hutilere karşı hava operasyonlarına başladı.

Yemen’deki operasyonlarda şu ana kadar onbinlerce insan hayatını kaybetti. Yardım kuruluşları, Amerika’nın koalisyona desteğini tamamen çekmemesi halinde, dünyadaki en büyük kıtlığın sorumlulularından biri olacağını ifade etti.

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