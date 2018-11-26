Amerika'ya Yemen'de Suudi Koalisyonu'na Desteği Bitir Çağrısı

Uluslararası beş yardım kuruluşu, yayınladıkları bir bildiriyle, Amerika’ya, Yemen’e yönelik Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona verdiği tüm askeri desteği çekmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Kurtarma Komisyonu, Oxfam America, CARE US, Çocukları Kurtarın ve Norveç Mülteci Konseyi adlı sivil toplum örgütleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, Yemen’de eğer çatışmalar durmazsa, 14 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada aynı zamanda devam eden savaşın, Yemen’de ekonomik sorunların ortaya çıkmasına, enflasyonun aşırı yükselmesine ve ülke para biriminin aşırı değer kaybetmesine neden olduğu hatırlatıldı.

Uluslararası yardım kuruluşları, “Açlık, Yemenli sivillere karşı bir silah gibi kullanılmamak zorundadır” ifadesini kullandı.

Amerika’ya çağrıda bulunan örgütler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinde diplomatik baskının gerçek anlamda arttırılması ve düşmanlığın sona erdirilmesi yönündeki çağrının arkasında durulmasını istediler.