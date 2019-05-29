Amerika'yı 12 Günde 300'den Fazla Hortum Vurdu

Amerika güneydeki kıyı eyaletlerinden kuzeydoğuya kadar uzanan geniş bir bölgede şiddetli fırtınaların neden olduğu hortumlara teslim olmuş durumda. Texas, Kansas, Iowa, Missouri’den New Jersey’ye birçok eyalette son 12 gündür onlarca hortum meydana geldi. Meteoroloji yetkilileri olumsuz hava koşullarının Perşembe günü azalıp, hafta sonu tamamen kaybolmasını umuyor.

Son hortum dalgası Salı akşamı Kansas eyaletini vurdu. Evlerin hasar gördüğü, ağaçların yıkıldığı bölgede elektrik hatları da parçalandı. Douglas ilçesinde onu aşkın kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Kansas’ta fırtınanın getirdiği hortumlardan daha bir gün önce Ohio’nun batısında bir kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanmasına yolaçan hortumlar binaları yerle bir etmiş, ardında büyük yıkım bırakmıştı.

Salı gecesi Kansas’ta ise şiddettli fırtınanın ardında bıraktığı aşırı yağış ve çatıları uçmuş binalar, yıkılmış ağaçlar habercilerin kameralarına yansıyan görüntüler arasındaydı.

Kansas Uluslararası Havaalanı’ndaki yolcuların Salı gecesi aniden vuran fırtınadan korunmak için otoparka sığındıkları, fırtınanın ardındaki enkazın temizlenmesi için havaalanının bir süre kapatıldığı bildirildi.

Amerika’nın orta batı eyaletlerinde son iki haftada 300’den fazla hortum meydana geldi. Şu ana kadar en az 9 kişinin hayatını kaybettiği fırtına ve hortumlarda 100’e yakın kişi de yaralandı.

