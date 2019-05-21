HABER

Amfibi hücum timleri görevlerini başarıyla icra etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, amfibi hücum timlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı’nda hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı bir şekilde icra ettiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, her türlü zorlu göreve hazır olan amfibi hücum timlerinin, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı’nda da hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı şekilde icra ettiği kaydedildi.

Amfibi hücum timleri görevlerini başarıyla icra etti

Milli Savunma Bakanlığı, amfibi hücum timlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı’nda hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı bir şekilde icra ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, her türlü zorlu göreve hazır olan amfibi hücum timlerinin, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de devam eden DENİZKURDU-2019 Tatbikatı’nda da hücum eğitimlerini ve denizden karaya çıkartmaları başarılı şekilde icra ettiği kaydedildi.

Amfibi hücum timleri görevlerini başarıyla icra etti

Amfibi hücum timleri görevlerini başarıyla icra etti

Amfibi hücum timleri görevlerini başarıyla icra etti

Amfibi hücum timleri görevlerini başarıyla icra etti

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
TİKA, Filistin’e desteklerini sürdürüyorTİKA, Filistin’e desteklerini sürdürüyor
Mazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusuMazlum coğrafyalarda Ramazan coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!

Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe!

Giresun'daki Hacı Abdullah Duvarı görenleri şaşırtıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.