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Amik Ovası sular altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

ÇUKUROVA bölgesinde son günlerde etkili olan yoğun yağış, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Tahtaköprü Barajı ve 17 Mart Afrin Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Amik Ovası sular altında

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- ÇUKUROVA bölgesinde son günlerde etkili olan yoğun yağış, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Tahtaköprü Barajı ve 17 Mart Afrin Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası da sular altında kaldı, tarım arazilerini ve evleri su bastı, çok sayıda hayvan telef oldu. Bazı mahallelerde eğitime ara verildi.
Bölgede son günlerde etkili olan yağmurla birlikte Reyhanlı'ya bağlı Karacannık ve Kumtepe mahalleleri suyla kaplandı. İki mahallede yaklaşık 30 ev tahliye edildi. Aileler yüksek kesimlerde ve Reyhanlı'da oturan yakınlarının yanına gitti. Özkurtuluş ve Suluköy de yağıştan kısmen etkilendi. Bu arada bir bölümü ekili, binlerce dekar tarım arazisi de sular altında kaldı. Bölgede küçükbaş ve kanatlı olmak üzere çok sayıda hayvanın da telef olduğu belirtildi. Başta Karacannık ve Kumtepe olmak üzere birçok mahallede dün akşamdan bu yana tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Kaymakamlık tarafından Karacannık, Kumtepe, Özkurtuluş ve Suluköy mahallelerinde okullar yarın için tatil edildi. Bölgede bir aile sağlığı merkezi de sular altında kaldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra jandarma ve 112 Acil ekiplerinin mahallelerde sağlık durumu acil hastalara yardımcı olduğu belirtildi. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bölge sakinlerinin ihtiyaçlarının giderildiği öğrenildi.
Yağış, Reyhanlı'daki Tahtaköprü Barajı ve 17 Mart Afrin Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla Amik Ovası da sular altında kaldı.
6 YIL SONRA YENİDEN SEL
Mahalle sakinlerinden Ahmet Döner, baraj kapaklarının açılması ve yağmur nedeniyle su seviyesinin 1-1,5 metreyi bulduğunu söyledi. Bazı hayvanlarının telef olduğunu belirten Döner, sıkıntı çektiklerini kaydetti. Bundan 6 yıl önce yaşanan sel sırasında 11 yaşında olduğunu belirten Merve Döner ise "Ben ortaokul birinci sınıfa giderken de bu afeti yaşamıştım. Aradan 6 yıl geçti. Kurutulan Amik Gölü kendine ait olanı istiyor. Hatta bu yıl daha şiddetli geldi. Evlerimiz sular altında kaldı. Umarım daha da yükselmez" dedi.

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Amik Ovası sular altındaAmik Ovası sular altındaAmik Ovası sular altındaAmik Ovası sular altında

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