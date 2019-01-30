Amik Ovası sular altında

Hatay’da etkili olan yağışlar sonrası Amik Ovası’nda ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
Hatay’da iki günden beri etkili olan yağışlar, Amik Ovası’nı göle dönüştürdü. Amik Ovası’nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kalırken, çiftçiler mağdur oldu.
Hatay’a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen vatandaşların kurdukları çadırlar da sular altında kalırken, birçok yiyecek ve kıyafetleri de zarar gördü. Tarım arazilerinde biriken sular, Hatay Havaalanı yolunu da tehdit ederken, sular altında kalan tarlalar yiyecek arayan kazların ilgi odağı oldu.
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