Amik Ovası sular altında (3)

HATAY HAVALİMANI YOLU KAPATILDI

Kent merkezini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar sularla dolarken, Amik Ovası'nı kaplayan sular da Hatay Havalimanı çevresine taştı. Ekipler, havalimanı yolunu sivil araç trafiğine kapattı. Devlet Su İşleri'ne ait kepçelerle yol kenarına set kuruldu, Belediye ekipleri alanda çalışma yaptı. Havalimanı yolunda güvenlik sağlanana kadar ulaşımın otobüslerle sağlanacağı belirtildi.

Mehmet KOCACIK/HATAY, (DHA)

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